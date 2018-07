Ops Antik Krakatau 2018, Kapolres Way Kanan: Tingkatkan Kemampuan dan Profesionalisme

Polres Way Kanan menggelar latihan Pra Operasi Antik Krakatau 2018 di Aula Adhi Pradana Polres Way Kanan.

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTABUMI - Dalam rangka menegakan hukum terhadap kejahatan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba Polres Way Kanan menggelar latihan Pra Operasi Antik Krakatau 2018 di Aula Adhi Pradana Polres Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Doni Wahyudi, memimpin pelaksanaan kegiatan dan dihadiri oleh Kabag Ops Polres Way Kanan Kompol Yudi Pristiwanto, Kasat intelkam AKP Iwan Dharmawan, Kasat Narkoba Iptu Nelson Siahaan, Kasi Propam Iptu Santoso, para Kapolsek Jajaran dan anggota Polres Way Kanan yang terlibat, Kamis (12/7).

Menurut AKBP Doni Wahyudi terkait pelaksanaan operasi antik bahwa pelaksanaan operasi terhitung mulai dari tanggal 11 s/d 24 Juli 2018 selama 14 hari, bagi anggota yang terlibat dalam pelaksanaan operasi antik untuk penangkapan pelaku narkoba harus mengutamakan pengedar, bandar dan kurir bukan pengguna, dengan tujuan hasilnya dapat maksimal, dari rekan - rekan yang terlibat.

Saya harapkan kita semua anggota Polri berperan aktif dalam upaya pemberantas jaringan narkoba dengan memberikan informasi kepada personel yang akurat tepat sasaran,” Pungkas Kapolres Way Kanan.

Kasat Intelkam Polres Way Kanan menyampaikan paparan bahwa Operasi Antik 2018 bertujuan untuk meniadakan peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Way Kanan dengan menginventarisir para pelaku pengedar gelap narkoba yang ada di Way Kanan sebab adanya korelasi antara kasus peredaran penyalahgunaan narkoba dengan tindak pidana kejahatan khususnya C3 (curat, curas dan curanmor) di way kanan.

Para pelaku ini seringnya adanya hubungan timbal balik antara narkoba dengan kriminal yaitu narkoba untuk berbuat kriminal, serta berbuat kriminal untuk membeli narkoba. Jika tidak kita berantas generasi muda akan hancur,” Ungkapnya

Kasat Narkoba Polres Way Kanan Iptu Nelson Siahaan memberikan materi berdasarkan anev ungkap kasus narkoba Operasi Antik mulai Antik I ada Kasus sebanyak 5 dengan TSK sebanyak 9 orang, Antik II ada Kasus sebanyak 6 dengan TSK sebanyak 8 orang dan Antik III ada Kasus sebanyak 4 dengan TSK sebanyak 16 orang.

Berdasarkan jumlah barang bukti narkotika yang berhasil diamankan Antik I jenis ganja sebanyak 22,78 gram, sabu sebanyak 42,09 gram, Antik II jenis sabu sebanyak 9.09 gram dan Antik III jenis‎ Sabu sebanyak 4,34 gram serta uang tunai sebesar empat juta rupiah. "Saya harap kerja sama dan dukungan rekan-rekan semua guna meningkatkan keberhasilan dalam operasi antik yang kita lakukan saat ini sesuai target operasi yang telah ditentukan” Kata Iptu Nelson.