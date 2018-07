Kisahkan Pertama Kali Berhijab, Komedian Cantik Ini Tulis Pengalamannya dalam Bahasa Ethiopia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Presenter Fitri Tropica mantap berhijab untuk menutup auratnya.

Keputusannya untuk berhijrah ini menambah deretan nama seleb Tanah Air yang berhijab.

Namun rupanya hari-hari pertamanya mengenakan kerudung tak begitu menyulitkan komedian satu ini.

Fitri Tropica pun menceritakan hari pertamanya mengenakan hijab lewat unggahan Instagramnya, Kamis (12/7/2018). Fitri Tropica pun menceritakan hari pertamanya mengenakan hijab lewat unggahan Instagramnya, Kamis (12/7/2018).

"Ini adalah catatan centhyl hari pertamaku berhijab yg kutuliskan dalam bahasa Ethiopia kuno dan kutulis di sehelai daun bayem segar yang mamah import dari Eropa utara.

My first day. I’m not going to lie and tell you it was super easy and I did not face any struggles with my hijab.

But then after the first day wearing hijab, it turns out that the insecure feeling will go away with time.

(Hari pertamaku. Aku tidak akan bohong dan ku kasih tahu ya, ini sangat mudah dan Aku tidak menghadapi kesulitan dengan hijabku. Namun setelah hari pertama mengenakan jilbab, ternyata perasaan tidak pede itu akan hilang seiring berjalannya waktu.-red)

Tentunya ini berkat doa-doa, support dan positive energy dari sobat-sobat centhyl semua yang (seriously!) luar biasa membantu banget facing my 1st day struggles.

Mohon maaf tidak bisa membalas satu per satu pesan dari temen-temen, tapi dari hati yang paling dalam-sedalam-Palung Mariana dan seluas benua Amerika, saya dan keluarga mengucapkan terimakasih banyak untuk semua support dan doanya.

May Allah reward you the best. #sobatcenthylkuyangwow #sungguhcenthyl #sungguhwadidaw

#terimakasihku #untukmuyangwowwowbanget #thankyounotes #blessed," tulis Fitrop dalam keterangan unggahannya.