Bakal Menikah, Ini yang Diminta Hailey Baldwin Kepada Justin Bieber

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar pertunangan Hailey Baldwin dan Justin Bieber telah tersiar di mana-mana.

Meski belum lama berkencan, keduanya sepertinya telah mantap melanjutkan ke jenjang yang lebih serius.

Setelah bertunangan, tentu langkah selanjutnya adalah menikah.

Belum ada tanggal pasti kapan keduanya akan melangsungkan pernikahan.

Namun, ada satu hal yang pasti.

Hailey nampaknya kurang sreg dengan penampilan Justin yang berkumis.

Dilansir Grid.ID dari Huffington Post, Hailey diledek oleh salah satu teman Justin, Ryan Good.

Dalam salah satu foto yang diunggah Justin, Ryan berkomentar menyarankan Justin untuk menumbuhkan kumisnya lagi agar berkumis pada hari pernikahannya.

Hailey pun langsung membalas komentar tersebut dengan nada mengancam, "Jangan berani-berani bikin dia (Justin) kepikiran numbuhin kumis!"

Dulu saat awal kemunculannya dari YouTube, Bieber masih remaja.

Belum ada kumis dan jambang.

Ia mulai menumbuhkan kumis pada tahun 2011.

Instagram/justinbieber Justin Bieber berkumis

Terakhir, ia masih terlihat berkumis pada Juni 2018.

Rumor mengatakan bahwa Hailey lah yang meminta Justin bercukur bersih.

Momen 'you may kiss the bride' mungkin jadi salah satu alasannya. (Grid.id/Chandra Wulan)