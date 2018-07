Inggris vs Belgia - Head to Head dan Prediksi Skor Perebutan Juara 3 Piala Dunia 2018 Live TransTV

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Inggris vs Belgia yang dijadwalkan disiarkan langsung (live) Trans TV diprediksi berlangsung seru. Laga Inggris vs Belgia merupakan laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2018, Sabtu (14/7/2018) jam 10 malam.

Live streaming Inggris vs Belgia Piala Dunia 2018 malam ini tidak ditayangkan situs Trans TV dan Trans 7.

Namun, link live streaming Inggris vs Belgia juga dapat disaksikan melalui aplikasi video digital MAXstream, Telkomsel. Aplikasi MAXstream bisa diunduh pelanggan Telkomsel melalui Google Play Store. Atau bisa juga lewat penyedia streaming lainnya seperti yalla-shoot.com dan nontonliga.com.

Jurnalis surat kabar Inggris The Times, Matt Dickinson, menilai pelatih Belgia Roberto Martinez, akan membuat timnya tampil habis-habisan untuk memenangakan peringkat ketiga Piala Dunia 2018.

Sebab menurut Dickinson, peringkat ketiga akan cukup membungkam kritik publik atas status unggulan yang diemban Belgia sejak awal Piala Dunia 2018 digulirkan.

"Roberto Martinez ingin untuk memenangkan pertandingan. Saya pikir ia perlu merebut tempat ketiga, dan ini bisa menjadi momentum (kebangkitan) untuk dirinya," kata Dickinson seperti dikutip dari laman Sky Sports melalui Bolasport.com.

Sejak dilatih Martinez pada Agustus 2016, Belgia hanya alami dua kali kekalahan dari 26 laga.

Pertama saat debut melawan Spanyol dalam laga persahabatan (0-2), dan yang kedua saat disingkirkan Prancis 0-1 pada semifinal Piala Dunia 2018.

Apalagi, skuat beralias Rode Duivels juga dihiasi pemain dengan cap generasi emas yang malang melintang di klub-klub top Eropa.

Maka wajar bila hal itu menjadikan tim peringkat tiga FIFA sebagai unggulan pada gelaran kali ini.

Oleh karena itu pertandingan tempat ketiga kontra Inggris, Sabtu (14/7/2018) di Saint Petersburg Stadium, dinilai bisa menjadi momentum bagi Martinez dan skuat Belgia untuk mengembalikan harga diri.

"Ia datang dengan skuat bertalenta luar biasa, namun tersingkir di semifinal. Saya pikir Martinez akan mampu untuk membuktikan diri serta mengatakan 'kami yang ketiga di dunia'," ucapnya melanjutkan.

Head to head Inggris vs Belgia (5 pertandingan terakhir) :

27 Jun 1990 Inggris vs Belgia 1-0 FIFA World Cup

29 Mei 1998 Belgia vs Inggris 0-0 King Hassan II Cup

10 Okt 1999 Inggris vs Belgia 2-1 International Friendly

02 Jun 2012 Inggris vs Belgia 1-0 International Friendly

28 Jun 2018 Inggris vs Belgia 0-1 FIFA World Cup

Prediksi susunan pemain Belgia vs Inggris :

Belgia: Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Vincent Kompany, Boyata, Thomas Meunier, Maoruane Fellaini, Axel Witsel, Nacer Chadli, Kevin De Bruyne, Michy Batshuayi, Torgan Hazard

Inggris: Jack Butland; Phill Jones, Gary Cahill, Harry Maguire; Trent Alexander-Arnold, Eric Dier, Loftus-Cheek, Dany Rose; Dele Alli, Jesse Lingard; Jamie Vardy

Prediksi skor Inggris vs Belgia :

Telegraph: Belgia 3-1 Inggris

Football Expert : 3-2

Banjarmasin Post : Inggris 0-2 Belgia

Jadwal siaran langsung Belgia vs Inggris: Sabtu, 14 Juli 2018, pukul 21.00 WIB, disiarkan di Trans TV