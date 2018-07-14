Live Streaming Indosiar Piala AFF U 19, Thailand Vs Indonesia Pukul 15.30 WIB
Timnas Indonesia U-19 akan tampil terakhir kalinya di Piala AFF U-19 2018, Sabtu (14/7/2018).
Tribunnews
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sabtu (14/7) sore ini Timnas Indonesia U-19 akan tampil terakhir kalinya di Piala AFF U-19 2018.
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Setelah kalah dari Malaysia di adu penalti, Indonesia kini berebut peringkat ketiga melawan Timnas Thailand U-19.
Pertandingan akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pukul 15:30 WIB.
Pada pertemuan pertama di fase grup, Indonesia kalah dari Thailand dengan skor 1-2.
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Editor: soni
Sumber: Tribunnews