Home »

Super ball

» Lainnya

Live Streaming Indosiar Piala AFF U 19, Thailand Vs Indonesia Pukul 15.30 WIB

Timnas Indonesia U-19 akan tampil terakhir kalinya di Piala AFF U-19 2018, Sabtu (14/7/2018).

Live Streaming Indosiar Piala AFF U 19, Thailand Vs Indonesia Pukul 15.30 WIB
Tribunnews

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sabtu (14/7) sore ini Timnas Indonesia U-19 akan tampil terakhir kalinya di Piala AFF U-19 2018.

Baca: Kepala Dinas di Lampung Tengah Blak-blakan Beli Mobil CRV dari Uang Suap

Baca: Eks Kiper Timnas Kurnia Meiga Kini Jualan Keripik, Siapa Tahu Teman-teman Berminat Beli

Setelah kalah dari Malaysia di adu penalti, Indonesia kini berebut peringkat ketiga melawan Timnas Thailand U-19.

Pertandingan akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pukul 15:30 WIB.

Pada pertemuan pertama di fase grup, Indonesia kalah dari Thailand dengan skor 1-2.

SIMAK VIDEO DAN BERITA SELENGKAPNYA DI SINI >>

Tags
Thailand vs Indonesia
Live Streaming Indosiar
Baca Juga
Editor: soni
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
Video Pilihan: Viral Video Pengemis Ambil Uang Rp115 Juta di Bank, Pihak Keluarga Beri Klarifikasi
Viral Video Pengemis Ambil Uang Rp115 Juta di Bank, Pihak Keluarga Beri Klarifikasi
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Redaksi
Info iklan
Contact Us