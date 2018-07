VIDEO: Diskon Perlengkapan Sekolah di Chandra Superstore

Laporan Live Streaming Videografer Tribun Lampung Okta Kusuma Jatha

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Menjelang tahun ajaran baru, Chandra Superstore Tanjungkarang menggulirkan program Back to School, Sabtu, 14 Juli 2018.

Dalam program ini, pusat perbelanjaan yang terletak di Jalan Hayam Wuruk ini memberikan penawaran menarik dan diskon untuk aneka perlengkapan sekolah. Di antaranya, diskon 20 persen untuk perlengkapan sekolah seperti tas, pen case, pena, buku, dan lainnya.

Di area Deptstore Chandra, juga ada promo Back to School untuk berbagai produk sepatu. Antara lain, Tomkins diskon 10% untuk pemilik VIP Chandra all item, Legs diskon 20% all item, Fila diskon 20-50%, Bata harga spesial, Piero diskon 20% all item, dan Adidas diskon up to 50% selected item.

"GT-Man kaus kaki beli 1 gratis 1 dengan harga mulai dari Rp 27.900 untuk SD, Rp 28.900 untuk SMP, dan Rp 29.900 untuk yang SMA. Bisa mix khusus yang 1 pieces. Kalau isi tiga diskon 30 persen SD, SMP, SMA sampai 15 Juli 2018. Mundo kaus kaki beli 2 gratis 1," jelas staf promosi Chandra Apriati. (*)