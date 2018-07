Isak Tangis Saat Yuanita Christiani Dilamar Kekasih

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Presenter dan artis peran Yuanita Christiani akhirnya dilamar oleh sang kekasih.

Hal tersebut tampak setelah video Yuanita yang dilamar sang kekasih beredar.

Dilansir TribunWow.com, dari akun Instagram @mayaseptha7 yang diunggah pada Sabtu (14/7/2018), sang kekasih tampak menggunakan cara romantis untuk melamar pujaan hatinya.

Dari Instastory Maya Septha, kekasih Yuanita itu tiba-tiba menghampiri Yuanita dan berlutut di hadapan Yuanita.

Di tengah suara musik yang mengalun, ia kemudian mengeluarkan kotak cicin dan mengatakan "Will you marry me?"

Yuanita pun langsung mengatakan iya.

Belum sempat sang kekasih memasangkan cincin, Yuanita pun langsung memeluknya.

Tangis Yuanita pun pecah setelah sahabat-sahabatnya memberikan ucapan selamat.

Baca: Viral Bocah 13 Tahun Nikahi Wanita 14 Tahun di Kalsel, Mas Kawinnya Uang Rp 100 Ribu

Tampak pula artis Sandra Dewi dalam acara tersebut.

Sandra Dewi bahkan turut menangis haru melihat momen lamaran itu.

Selain, buket bunga dan cincin, terlihat sebuah kotak kado yang berisi balon berbentuk hati bertuliskan "Will you marry me".

@mayaseptha7: SO HAPPY FOR YOU @yuanitachrist

Postingan itu pun kemudian mendapat sejumlah komentar darinetter.