Umumkan Kabar Kesedihan, Akun Ayu Dewi Banjir Ucapan Doa dan Semangat

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Galuh Palupi Swastyastu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ayu Dewi mengunggah sebuah kabar sedih melalui akun Instagramnya pada Minggu (15/7/2018).

Memajang foto tangan yang sedang diinfus, Ayu mengabarkan jika dirinya sedang sakit.

"Masya Allah

Dibalik sebuah ujian,karunia Mu tetap tak kunjung henti Ya Rab

Smoga aku kan slalu bisa mengemban tugas Ibu sampai kapan pun

Dan semoga anak-anakku selalu tahu, bahwa apapun yg terjadi,tugasku sebagai Ibu mereka, tak kan pernah luntur walau sesaat," tulis Ayu dalam postingan itu.

Tak jelas apa yang diderita oleh Ayu, namun postingan itu membuat sejumlah selebritis ikut merasa khawatir.

Di kolom komentar, banyak artis yang ikut memberi komentar.

"Kak sakit apaa?? dirawat dmn? pls cek DM ya," tulis Fitri Tropica.

Donna Agnesia juga ikut menuliskan komentarnya.

"Get well soon ayu, sehat sehat sehat," tulisnya.

Tak ketinggalan, Sandra Dewi turut serta memberi semangat pada Ayu.

"Ayuuuu...get weel soon semangat," tulisnya.

Sementara itu melalui Instagram Stories, Ayu sempat pula mengunggah sebuah foto.

Dalam foto itu penampilan Ayu tampak berantakan.

Rambutnya dikucir seadanya.

Matanya terlihat sayu, sementara wajahnya ditutupi masker.

Ayu sangat kentara sedang tidak sehat.

Cepat sembuh ya Ayu!

(*)