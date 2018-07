Lagu Piala Dunia 2018 - Will Smith Tak Menyangka Bisa Tampil di Penutupan Turnamen Piala Dunia 2018

Will Smith (kanan) dan Nicky Jam

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, MOSKWA - Aktor sekaligus penyanyi asal Amerika Serikat, Will Smith, mendapat kepercayaan untuk membawakan lagu resmi Piala Dunia 2018 pada upacara penutupan turnamen tersebut.

Will Smith tidak menyangka bahwa dirinya diajak untuk menjadi bagian dari acara itu.

"Piala Dunia adalah event terbesar di dunia. Ketika saya diminta untuk menjadi bagian dari itu, saya tidak menyangkanya," kata Will Smith seperti dilansir dari situs resmi FIFA.

"Piala Dunia itu magis, sebuah energi global. Saya senang menjadi bagian dari itu," ucap bintang film Wild Wild West itu.

Will Smith akan berkolaborasi bersama Nicky Jam, Kosovar, dan Era Istrefi untuk menyanyikan single berjudul Live it Up.

Live it Up diproduksi oleh Diplo telah dirilis secara resmi oleh Sony pada Jumat akhir Mei.

Video resmi Live it Up muncul satu pekan sebelum pembukaan Piala Dunia 2019.

"Lagu ini mewakili harmoni, rasa elektrik, dan genre lain yang akan bersatu. Dipenghujung hari, kami hanya ingin melihat dunia menari," ujar Will Smith menambahkan.

Selain itu, aktor yang bermain pada film Men In Black ini juga mengomentari jalannya laga pada Piala Dunia kali ini.

Dia mengaku terkesan dengan keseruan pertandingan babak 8 besar antara tuan rumah Rusia dan Kroasia.

"Bagi saya, pertandingan antara Kroasia dan Rusia sangat berkesan. Kiper Kroasia hebat," kata Will Smith.

"Saya suka Cristiano Ronaldo. Melihat hal-hal yang dilakukan dan cara berinteraksi dengan orang lain, dia memiliki selera dan gaya yang sempurna," ucapnya.

Final Piala Dunia 2018 akan mempertemukan Perancis dan Kroasia.

Laga tersebut akan disiarkan langsung pada Minggu (15/7/2018) pukul 22.00 WIB.