TNI-Polri dan Masyarakat Saksikan Sejarah Piala Dunia 2018 di Way Kanan 

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAYKANAN - Laga final antara Prancis meladeni Kroasia yang berlangsung di Luzhiniki Stadium, Moskow, Rusia, menarik perhatian banyak orang, tak terkecuali jajaran Kepolisian Polres Way Kanan menggelar nobar di GSG Pesat gatra Polres Way Kanan. Minggu malam pukul 22.00 wib (15 juli 2018).

Nonton bareng ini, dihadiri Wakapolres Way Kanan Kompol Vicky Dzulkarnain, Dandim 0427 Way Kanan Letkol Inf. Uchi Cambayong, Pejabat Utama, anggota Polres Way Kanan dan TNI serta masyarakat sekitar 300 orang.

Kapolres Way Kanan AKBP Doni Wahyudi melalui Waka Polres Way Kanan Kompol Dzukarnain memberikan sambutan bahwa jalinan kebersamaan antara TNI-Polri dan masyarakat tidak diragukan lagi, sekaligus sebagai momen mengeratkan silahturahmi antara personil Polres Way Kanan bersama TNI dari kodim 0427 Way Kanan dan masyarakat yang turut menyaksikan pertandingan final piala dunia 2018 Prancis meladeni Kroasia.

Pada bagian sama Dandim 0427 Way Kanan Letkol Inf. Uchi Cambayong mengatakan dimana kegiatan tersebut guna menjalin soliditas aparat keamanan yang berada di Kabupaten Way Kanan, dengan harapan akan terpeliharanya situasi yang aman nyaman sehingga masyarakat dapat merasakannya .

Sementara itu, nobar berlansung para pejabat utama Polres Way Kanan, Dandim serta masyarakat terlihat serius menyaksikan pertandingan, bahkan terlihat beberapa pendukung bersorak ingin jogoannya menang dan hingga laga berakhir dengan kemenangan Prancis 4-2. Dengan demikian, Prancis berhak menerima gelar juara dunia tahun 2018 untuk yang keduanya semenjak juara piala Dunia tahun 1998.

Alhasil ketika Timnas Prancis memenangkan pertandingan, harapan Kompol Vicky pupus dan merasa kecewa karena jagoannya harus telak menerima kekalahan” Pungkas Wakapolres Way Kanan‎. (ang)