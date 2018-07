Polres Way Kanan Sosialisasi Bahaya Narkoba Lewat Radio, Ini yang Disampaikan

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAYKANAN - Pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, menjadi topik bahasan yang hangat saat dialog interaktif bersama narasumber dari Polres Way Kanan yakni Wakapolres Way Kanan Kompol Vicky Dzulkarnain didampingi Kasatresnarkoba Iptu Nelson, yang disambut baik oleh PLH Koordinator RRI Way Kanan Tedi Heriyanto, Selasa (17/7).

Kapolres Way Kanan AKBP Doni Wahyudi melalui Wakapolres Way kanan menjelaskan saat di Studio RRI ( Radio Republik Indonesia) Way Kanan sekitar pukul 10.00 Wib bahwa Polres Way Kanan beserta seluruh jajarannya bekerjasama dengan instansi terkait dan unsur Kamtibmas lainnya dalam upaya pemberantasan narkoba.

Baca: GRAFIS: Blood Moon 27 Juli 2018, Fakta dan Tiga Zona Waktu Terjadinya Gerhana Bulan

"Kami mengharapkan partisipasi aktif dalam memberikan informasi terhadap kejahatan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba guna menekan angka penyalahgunaan narkoba, tanpa bantuan dari seluruh lapisan masyarakat dan intansi terkait dari pemerintah tidak dapat berbuat apa – apa," katanya

Baca: Cristiano Ronaldo Datang, Juventus Raup Untung Rp 923 Miliar Hanya dalam 24 Jam!

Sementara itu, Polres Way Kanan telah melakukan upaya-upaya preventif maupun represif. Upaya preventif yaitu dengan melakukan pemberian edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

Kasatresnarkoba menambahkan, karena sudah jelas bahaya tentang narkoba sehingga membutuhkan perhatian dalam pengawasan berasama, kami dari Satuan Narkoba Polres Way Kanan menghimbau kepada masyarakat tidak menggunakan narkotika, dan menjadikan way kanan sehat tanpa narkoba.

"Jangan sampai menjadi korban para pelaku tindak pidana narkoba, dengan modus baru dalam menarik peminat seperti makanan, permen, makanan berbentuk bubuk lain yang berupa bentuk zat adiktif/ bahan berbahaya lainnya yang dapat merusak mental generasi penerus bangsa,” Tegas Iptu Nelson.