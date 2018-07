Suzuki Gelar Test Drive All New Ertiga Berhadiah

PT Persada Lampung Raya memberikan gratis oli dan kupon test drive All New Ertiga kepada konsumennya.

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - PT Persada Lampung Raya memberikan apresiasi kepada konsumennya. Bentuknya berupa gratis 1 liter oli dan kupon undian test drive All New Ertiga selama Juli 2018.

Program ini bisa didapatkan konsumen dengan cara melakukan servis dan test drive di diler resmi PT Persada Lampung Raya, yakni Kedaton, Natar, dan Bandarjaya.

Operational Manager PT Persada Lampung Raya Benny Sugiono menjelaskan, antusiasme konsumen untuk program ini sangat positif.

Terutama saat Suzuki mengadakan open house di diler Persada Lampung Raya Cabang Bandarjaya (12 Juli) dan Kedaton (14 Juli).

"Saat ini penjualan All New Ertiga memang meningkat dari hari ke hari. Diharapkan ke depan penjualan Suzuki All New Ertiga ini juga akan sukses seperti generasi Ertiga sebelumnya yang launching pada tahun 2012 lalu," jelasnya, Selasa, 17 Juli 2018.

Benny menambahkan, kupon undian test drive All New Ertiga tersebut akan diundi secara nasional dan lokal.

Hadiah nasional yang diberikan Suzuki mulai dari 1 unit All New Ertiga, 3 motor Suzuki, dan lain-lain.

Sedangkan hadiah yang diundi secara lokal di Lampung mulai dari LED TV, HP android, kompor gas, dan lainnya. (*)