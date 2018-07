Ani Yudhoyono Ungkap Kondisi Terkini SBY di Rumah Sakit, Doa Pun Mengalir

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Mantan Ibu Negara Ani Yudhoyono mengunggah foto ketika suaminya, Susilo Bambang Yuhdoyono (SBY) dirawat di rumah sakit.

Foto tersbeut bagikan Ani melalui akun Instagram pribadinya @aniyudhoyono pada Rabu (18/7/2018).

Dalam foto tersebut, SBY tampak berada di ranjang rumah sakit dengan infus terpasang di lengannya.

SBY yang mengenakan baju biru tampak menandatangani sebuah berkas.

Menurut Ani Yudhoyono, dalam kondisi apapun, tugas harus dituntaskan.

"Dalam kondisi apapun, tugas harus dituntaskan.

Under any circumstances, the duty shall be accomplished," tulis akun Instagram @aniyudhoyono pada caption foto tersebut.

Postingan itu kemudian ramai dikomentari warganet.

Sebagian mendoakan agar SBY lekas sembuh.

@borielestary: "Lekas sembuh pak... amin."