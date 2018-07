Deddy Corbuzier Sebut Prestasi Lalu Muhammad Zohri Hanya Kebetulan, Cuma Hoki

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sprinter berbakat Indonesia Lalu Muhammad Zohri yang baru berusia 18 tahun berhasil meraih medali emas di ajang lari cepat internasional dengan catatan waktu 10.18 detik.

Deddy Corbuzier baru-baru ini menanggapi tentang kemenangan Lalu Muhammad Zohri pada ajang lomba lari internasional.

Zohri mengungguli para favorit juara seperti duo Amerika, Anthony Schwartz (10.22) dan Eric Harrison (10.22) serta sprinter Afrika Selatan Thembo Monareng (10.23).

Deddy menyebut jika kemenangan Zohri hanyalah sebuah keberuntungan.

Hal tersebut diungkap Deddy pada saluran Youtube miliknya yang diunggah pada Rabu (18/7/2018).

Video singkat tersebut diberi judul 'Zohri Menang itu Hanya Kebetulan!!Hoki.. Thats all'.

Pada awal video tersebut Deddy menceritakan nasib atlet karate Indonesia yang juga berhasil bawa pulang kemenangan di ajang internasional.

Namun sang atlet yang disebut justru bernasib kurang beruntung hingga ditolak saat mendaftar jadi anggota satpol PP.

Deddy kemudian kembali menegaskan jika Zohri raih kemenangan hanya karena keberuntungan.

"So.. jika kalian baca beritanya, saya mengatakan jika Zohri menang hanya hoki doang, hanya kebetulan, bukan karena yang lain" tegas Deddy.

Presenter acara talk show itu kemudian menjelaskan perjuangan dirinya mendapatkan tubuh berototnya.

"Let see this ya, buat bikin badan gue seperti ini gue butuh modal, suplemen yang gue pakai harganya like jutaan rupiah supaya bisa ngesupport badan gue,"