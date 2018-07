Putri Denada Belum Tahu Jika Dirinya Menderita Leukemia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Putri Denada Tambunan, Shakira Aurum, diketahui tengah mengidap leukemia atau kanker darah.

Hal ini diungkapkan Denada saat hadir di acara 'Rumpi No Secret'.

Banyak dukungan mengalir untuk Shakira dan Denada.

Tak hanya itu, ayah Shakira, Jerry Aurum, baru saja mengunggah foto berdua bersama buah hati tercintanya hari ini, Rabu (18/7/2018).

Meski Jerry dan Denada memutuskan berpisah pada 2015 lalu, keduanya masih menjalin hubungan baik selaku orang tua Shakira.

Denada tetap memperbolehkan Jerry untuk bertemu atau mengajak Shakira berlibur tanpa membatasi.

Unggahan Jerry ini ditujukan untuk Shakira Aurum yang tengah berjuang melawan penyakitnya.

"You got me, sweetie.." tulis Jerry di keterangannya.

Dalam foto ini tampak Shakira memegang erat lengan sang ayah.

Sementara Jerry mencium kening putranya.

Melihat unggahan Jerry ini, banyak netizen memberikan doa untuk kesembuhan Shakira Aurum.

"Get will soon shakira cantik...yg sabar yaa om jer..." tulis @aditya_wicaksono.

"Get well soon shakira.. semangat ya.." tambah @christineerlina.

"Semangat bang jerry semoga shakira cepet sembuh dan diangkat semua penyakitnya," lanjut @maddisabieza.

"Lekas sembuh dik Syakira semoga ALLAH mengangkat penyakitmu cantik," timpal @evy_diana.

Sebelumnya Denada mengatakan Shakira sudah berada di Singapura selama satu setengah bulan untuk menjalani perawatan.

Wanita 39 tahun ini juga menambahkan sampai saat ini Shakira juga belum mengetahui penyakit yang dideritanya.

Meski Denada juga merasa sedih, ia tahu bahwa saat ini dirinya harus kuat dan tegar untuk putri semata wayangnya.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W)