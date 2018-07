Sedih Lihat Anaknya Idap Leukemia, Sosok Ini Yang Kuatkan Artis Denada

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Perasaan kaget dan sedih dialami penyanyi Denada ketika mendengar putrinya, Shakira Aurum, yang baru berusia lima tahun didiagnosa mengidap kanker darah atau leukemia.

Beruntung ada sang ibunda Emilia Contessa yang mampu menguatkan Denada untuk menerima kenyataan pahit itu.

"Aku pernah nangis ngomong sama mama, aku nangis enggak karuan. Aku bilang 'why', mama marah sama aku," ujar Denada dalam tayangan Rumpi No Secret di saluran YouTube TransTV Official seperti dikutip Kompas.com, Rabu (18/7/2018).

"Katanya 'Enggak boleh kamu ngomong kayak begitu, dosa kamu kamu bilang kayak gitu! Jangan pernah bilang kayak gitu. Jangan pernah mempertanyakan ketetapan Allah buat kamu'," tambahnya.

Sang ibu memintanya untuk berusaha ikhlas dan sabar menghadapi kondisi Shakira.

Meski berat, namun ibunda Denada mengingatkannya agar berusaha kuat.

'Yang ikhlas, nak', mama selalu bilang gitu. Kamu merasa ini hal berat sekali untuk kamu jalani, penderitaan yang berat buat kamu, tapi ini adalah ketetapan Allah buat kamu," ujar Denada.

Setelah itu, ia sudah tak berani lagi mempertanyakan musibah yang menimpa keluarganya itu kepada Tuhan.

Denada hanya mengadu untuk diberi kekuatan dan kesabaran mendampingi pengobatan putrinya.

"Jadi aku ngadu aku enggak berani ngomong sama Allah 'kenapa'. Enggak berani mulutku ngomong kayak gitu. Ya Allah saya sedih saya takut saya menderita melihat anak saya begini, kasihan saya enggak tega saya enggak kuat'," ujarnya.

"Saya cuma bisa bilang gitu. Tapi enggak berani untuk ngomong 'why', mama ingatkan. Ya alhamdulillah buatku itu sangat meringankan," kata Denada lagi



