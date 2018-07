Satlantas Polres Way Kanan Bagikan Helm SNI Gratis

Sejumlah siswa SMA Negeri 1 Blambangan Umpu mendapatkan helm gratis dari Satlantas Polres Way Kanan, Kamis, 19 Juli 2018.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Unit Dikyasa Satlantas Polres Way Kanan menggelar kegiatan Police Go to School SMA Negeri 1 Blambangan Umpu, Kamis, 19 Juli 2018.

Sebanyak 279 siswa ambil bagian dalam kegiatan berbentuk pembinaan dan penyuluhan.

Di sana, polisi memperkenalkan rambu-rambu lalu lintas, menyosialisasikan pentingnya penggunaan helm SNI saat berkendara, dan menanamkan kedisiplinan sejak dini.

Dalam sesi tanya jawab, siswa yang mampu menjawab pertanyaan mendapatkan helm SNI gratis.

Kasat Lantas Polres Way Kanan AKP I Wayan Budiarta mengatakan, dengan adanya kegiatan ini diharapkan siswa dapat menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

Angga Praditia, siswa yang mendapatkan helm gratis, mengaku senang "Seneng karena uang yang dicadangkan untuk beli helm kan bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain. Tapi malu juga, mosok kita beli HP mampu, tapi beli helm yang untuk keselamatan sendiri dikasih," katanya.‎ (*)