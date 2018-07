3 Pelaku Pengedar Sabu Diringkus di Rumah Kontrakan, Barang Bukti Berbalut Tisu Diamankan

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Anggota Satnarkoba Polres Way Kanan mengamankan pelaku peredaran narkotika jenis sabu di sebuah rumah kontrakan Kampung Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan.

Pelaku inisisial RB (38) merupakan warga Jalan Singa Gang Tulus No. 19 Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung diamanakan petugas pada Selasa (17/07/2018) sekira pukul 13.00 WIB.

Kapolres Way Kanan AKBP Doni Wahyudi saat ekpose di Polres Way Kanan pengungkapan berawal dari laporan informasi dari masyarakat pada saat itu sekitar pukul 12.00 melalui dua anggota kami, petugas menuju lokasi melakukan pengamatan di sebuah rumah kontrakan yang berada di Kampung Bandar Sari tersebut.

Menurut informasi, rumah kontrakan itu kerap dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, lalu petugas dari satgas operasi antik Krakatau 2018 Polres Way Kanan datang melakukan penyergapan.

Saat penggeledahan didalam rumah berhasil mengamankan pelaku RB dan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil yang didalamnya berisikan narkotika diduga jenis sabu seberat 0,24 gram berikut seperangkat alat hisap narkotika atau bong terbuat dari botol minuman ringan.

Hasil pengembangan tim Satgas Anti Polres Way Kanan jarak waktu satu jam mendapatkan dua pelaku kembali, yakni inisial WY ( 27) warga Kampung Bandar sari Way Tuba dan HH (32) warga Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura Kabupaten Oku Timur keduanya hendak mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pelaku RB di rumah kontrakan RB yang berada di Kampung Bandar Sari Way Tuba Kabupaten Way Kanan.

Barang bukti dari dalam gengaman tangan sebelah kanan WY ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu terbalut potongan kertas tissue 0,26 gram.

"Selanjutnya ketiga pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres Way Kanan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," katanya Jumat (20/7).

Kini ketiga pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatan dengan melanggar Pasal 114 sub pasal 112 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman paling singkat 5 tahun penjara. (ang)