Kygo Akan Guncang Jakarta 2 November 2018 dengan Konser bertajuk 'Kygo In Jakarta 2018'

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA -- Satu lagi musisi internasional yang akan bertandang ke Indonesia tahun ini.

DJ ternama asal Norwegia, Kygo, akan menguncang Jakarta pada 2 November 2018.

Konser bertajuk "Kygo In Jakarta 2018" itu akan berlangsung di Hall C3, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Kami dari Euphorics events dengan bangga mempersembahkan bahwa Kygo akhirnya dapat kami datangkan ke Jakarta untuk tur konsernya," kata CEO Euphorics events (promotor), Dany Setiawan, dalam pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (20/7/2018).

“Kygo merupakan DJ berbakat luar biasa dan produser musik yang banyak penggemarnya, saya telah menunggu jadwal tur konsernya ini untuk bisa dibawa ke Jakarta-Indonesia," tambahnya.

Tak sendiri, Kygo bakal memboyong Frank Walker sebagai Support Act di Tur Asia-nya.

Frank Walker merupakan DJ muda berbakat dari Kanada yang sering tampil di berbagai festival musik di Amerika Utara dan di Eropa.

Walker tampil untuk membuka penampilan Kygo di Jakarta. Selain itu, Kygo juga nantinya didukung oleh orkestra.

Penjualan tiketnya akan dibuka pada 24 Juli 2018 melalui www.loket.com.

Kygo yang memiliki nama lahir Kyree Gørvell-Dahll mulai dikenal sejak merilis remix lagu "I See Fire" milik Ed Sheeran. Kygo telah mendapatkan berbagai penghargaan dan nominasi musik bergengsi dunia.

Di antaranya, penghargaan YouTube Music Awards 2015 untuk singel "Stole the Show", nominasi MTV Europe Music Awards untuk kategori Best Norwegian Act selama tiga tahun berturut-turut dari 2015 hingga 2017.

Kygo juga menjadi nomine MTV Video Music Awards 2017 kategori Best Dance Video untuk lagu "It Ain’t Me", kolaborasi dengan Selena Gomez.

Selain itu, ia mendapat nominasi dari Billboard Music Awards 2018 untuk kategori Best Dance/Electronic Artist, Top Dance/Electronic Album dan ketegori Top Dance/Electronic Song.

Sampai saat ini, Kygo telah merilis dua album, yakni Cloud Nine (2016) dan The Kids in Love (2017).