Setelah Kabur 2 Km, Pelaku Pencurian Motor Terhenti karena Kehabisan Bensin

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BUAY BAHUGA - Alsin (30) pelaku pencurian dengan pemberatan kendaraan bermotor (curanmor) diamankan tim satgas anti C3 (curat,curas dan curanmor) Satreskrim Polsek Buay Bahuga.

Kapolres Way Kanan AKBP Doni Wahyudi, melalui Kapolsek Bahuga AKP Singgih Widada menuturkan pelaku melakukan pencurian, sekitar pukul 11.00 pada Kamis 18 Juli 2018 di halaman rumah korban Zaenal (24), warga Kampung Way Agung Kecamatan Buay Bahuga Kabupten Way Kanan.

Pelaku yang diketahui merupakan warga Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Oku Timur mengambil kendaraan Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nopol. Tersangka diamankan pada Kamis (20/7), sekitar pukul 13.00 WIB.

Kapolsek menerangkan saat mencoba mencuri dan membawa kendaraan, pemilik langsung teriak dan meminta bantuan warga sekitar. Bersama warga polisi mengejar pelaku. "Setelah kabur sekitar 2 kilometer dari lokasi, kendaraan milik korban kehabisan belum bensin, hingga tersangka dapat diamankan tanpa perlawanan berikut motornya," katanya, Minggu (22/7).

Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat Pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman tujuh tahun penjara.