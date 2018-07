Beredar Foto Pernikahan, Ibunda Eza Gionino Tetap Bilang: Sampai Mati Tak Akan Beri Restu!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ibu dari pemain sinetron Eza Gionino, Ruch Gaya, menegaskan bahwa sampai kapan pun ia tak akan memberi restu terhadap putra Eza dan Meiza Aulia alias Eca.

Tak peduli apakah Eza dan Eca sudah melangsungkan pernikahan atau belum.

Baca: Dapat Serangan Rasialis, Mesut Oezil Akhirnya Putuskan Gantung Sepatu dari Timnas Jerman!

"Sampai mati pun tidak ada restu dari saya," kata Ruch Gaya saat dihubungi awak media melalui telepon, Minggu 22 Juli 2018.

Sebelumnya, beredar sejumlah foto yang memperlihatkan Eza dan Eca mengenakan busana pengantin dan berpose dengan buku nikah.

Ada pula foto yang menunjukkan mereka saling menyematkan cincin. Pada gambar yang lain, tampak sebuah papan hitam bertuliskam

"Welcome to our wedding Eza & Meiza 22-07-2018".

Baca: Jadi Juri di Ajang Lomba Kecantikan yang Disiarkan Live, Wulan Guritno Malah Kehilangan Handphone!

Namun, Ruch Gaya tak memberi jawaban gamblang tentang itu. Ia hanya mengaku sudah punya firasat Eza tetap akan menikah dengan Eca meski tanpa restunya.

"Dari jauh-jauh hari sudah dengar. Firasat seorang ibu tuh tepat kan ya," kata Ruch Gaya.

Ia mengatakan, saat ini sudah tak lagi menganggap Eza sebagai putranya dan begitu pun Eca tak akan ia terima sebagai menantu.

"Gini ya, sekarang saya bukan siapa-siapa lagi. Saya juga tidak menganggap dia anak saya. (Sudah) enggak ada komunikasi," ujar Ruch Gaya.

Baca: 3 Jimat Warisan Jenderal Sudirman yang Selalu Dijalankan Gatot Nurmantyo

"Jadi sekarang ini saya tidak menganggap dia anak saya dan mereka berdua enggak saya anggap anak. Sampai mati pun tidak ada restu dari saya," ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ibunda Eza Gionino: Sampai Mati Tidak Ada Restu dari Saya"