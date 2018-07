Bupati Khamami Minta Penyaluran Rastrada Tepat Sasaran 

Laporan Reporter Tribun Lampung Endra Zulkarnain

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, MESUJI - Bupati Mesuji Khamami dan Pemerintahan Kecamatan Way Serdang melakukan pendataan bagi warga jompo, lansia dan penerima rastrada, di Balai Desa Gedung Srimulyo Kecamatan Way Serdang, Minggu (22/07/2018).

Dalam pemaparanya, Bupati Mesuji Khamami didampingi Camat Wayserdang, I Komang Sutiaka, menjelaskan, pihaknya mendata 620 warga masyarakat dari Desa Gedung Boga, Gedung Srimulyo, Hadimulyo, Kebun Dalam, Kejadian, Labuhan batin, Margo Bakti, Rejomulyo, Suka agung, Suka mandiri dan Desa Sumber rejo. Pendataan ini, melibatkan Kepala Desa, Sekertaris Desa, Linmas, dan RT 200 orang.

"Harus tepat sasaran bagi penerima. Pendataan ini diharapkan harus diketahui dan diharapkan data benar benar warga jompo, lansia dan keluarga berpenghasilan rendah,"kata Khamami.

Untuk diketahui, kata Khamami, Pemkab Mesuji menggulirkan bantuan Rastrada (Beras Sejahtera Daerah) termasuk pembuatan kartu Rastrada.

"Warga dari keluarga berpenghasilan rendah ini menerima 10/kg per bulan. Untuk anak yatim 5/kg per bulan untuk 665 anak yatim. Dan 10/kg keluarga tidak mampu sebanyak 6000 per kepala keluarga," jelasnya. (endra)