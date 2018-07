Pedagang Mengeluh, Belum Lebaran Harga Ayam Potong Naik Rp 8 Ribu per Kg

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTABUMI - Mendekati hari raya Idul Adha, sejumlah makanan pokok mengalami kenaikan. Setelah sebelumnya telur ayam ras, yang naik hingga Rp 28 ribu, saat ini harga ayam potong turut mengalami kenaikan hingga Rp 8.000 per kilogram (kg).

Di mana sebelumnya ayam potong per ekor yang beratnya sekitar 1 kg dijual Rp 27 ribu per kg, kini menjadi Rp 35 ribu.

Baca: Bermodal Rp 1,1 Juta Acong Dirikan Pustaka Nelayan

"Sebelumnya, tidak pernah naik sampai Rp 8.000 per kg. Paling mahal naik Rp 5.000. Ini saja belum lebaran Idul Adha, apalagi menjelang lebaran nanti kemungkinan akan naik lagi," keluh Tini (47) salah satu pedagang ayam potong di Pasar Sentral Kotabumi, Minggu (22/7).

Baca: Status GAK Masih Waspada, Selama Sabtu Terjadi 107 Letusan

Tini menjelaskan, untuk ayam potong ukuran sekitar 1,5 kg dijual Rp 45 ribu hingga Rp 50 ribu per ekor, sebelumnya dijual berkisar Rp 37 ribu hingga Rp 42 ribu, dan untuk ayam yang beratnya hampir 2 kg dijual mulai Rp 55 ribu hingga Rp 60 ribu per ekor.

Naiknya harga ayam ini membuat konsumen lebih memilih untuk membeli ikan dibanding membeli ayam.

"Ayam-ayam ini biasanya dibeli oleh para pedagang bakso dan pemilik rumah makan. Kalau penjualannya memang masih normal, karena saya kan punya langganan setiap harinya. Namun untuk hari libur memang omsetnya turun, biasanya pegawai-pegawai itu pada beli ayam, tapi sekarang ini mereka enggak beli ayam," jelas Tini yang mengaku bisa menjual ayam potong mulai dari 40 hingga 50 ekor dalam satu hari.

Di pasar yang sama, salah satu pedagang daging Hambali menyatakan, untuk harga daging saat ini masih normal yakni Rp 120 ribu per kg.

Menurut Hambali, harga ini kemungkinan bisa naik kembali menjelang hari raya Idul Adha. Namun jika harga beli daging dari tempat pemotong normal, pedagang tentu akan menjual dengan harga normal.

Dan jika daya belinya turun, tentu penjual juga akan menurunkan harga, begitu sebaliknya.

"Minimal seminggu menjelang Idul Adha harganya akan naik, ini terjadi setiap tahun. Biasanya kalau harganya naik menjadi Rp 130 ribu per kg. Daging sendiri biasanya diambil dari peternak atau distributor, tidak menentu," ungkapnya.(ang)



Telur Masih Rp 27 Ribu/Kg

Imah, salah satu pedagang telur di Pasar Pagi Kotabumi, mengatakan, harga telur ayam ras masih bertahan Rp 27 ribu sampai Rp 28 ribu per kg. Padahal, harga jual telur sebelumnya hanya berkisar Rp 20 ribu hingga Rp 21 ribu per kg.

Meningkatnya harga telur ini, menurut Imah, karena kurangnya pasokan dari peternak. Peningkatan itu melebihi kenaikan harga saat tingginya permintaan menjelang dan setelah Idul Fitri 1439 H lalu. "Waktu lebaran lalu harga telur hanya sekitar Rp 24 ribu per kg," tutur Imah, Minggu (22/7).

"Ya cukup berdampak bagi kami, dengan turunnya jumlah pembeli. Karena itu konsumen beralih membeli tempe dan tahu. Kalau seperti biasa 1,5 kwintal bisa kita jual, saat ini satu kwintal saja untung," kata Imah.

Sementara, Murni, salah satu ibu rumah tangga, mengatakan untuk mengatasi hal tersebut, dirinya menunda membeli telur dan daging ayam yang harganya masih tinggi. Murni lebih memilih membeli tahu dan tempei.

"Kalau pun harus membeli telur, saya belinya gak satu kilo, tapi setengah kilogram aja," ujarnya.(ang)