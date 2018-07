Paket Haji dari IM3 Ooredoo

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Indosat Ooredoo melalui brand IM3 Ooredoo menghadirkan paket komunikasi ibadah haji terbaru hemat dan lengkap.

Indosat Ooredoo bekerja sama dengan seluruh operator di Arab Saudi menghadirkan layanan telepon, SMS, serta internet untuk kemudahan dan kenyamanan berkomunikasi bagi pelanggan yang akan melaksanakan ibadah haji tahun ini.

Selama musim Haji 2018 ini, jamaah haji pengguna IM3 Ooredoo bisa menikmati berbagai benefit promo roaming selama berada di Arab Saudi berupa unlimited internet mulai Rp 39.900/hari, tarif khusus telepon dan SMS yang terjangkau, dan beragam pilihan paket yang menarik untuk hemat telepon, SMS, dan internetan (3-in-1) mulai Rp199.900 untuk 40 hari.

Baca: Hore, Ooredoo 4G Plus Sudah Ada di 213 Kecamatan di Lampung

Paket akan mulai berlaku ketika sudah sampai di Arab Saudi. Registrasi paket bisa dengan mudah dilakukan melalui *122*1#, www.indosatooredo.com atau menggunakan aplikasi MyIM3, ketika masih di Indonesia ataupun ketika sudah sampai di Arab Saudi.

Pelanggan juga tidak perlu melakukan pengaturan atau pemilihan operator secara manual sehingga dapat melaksanakan ibadah haji dengan tenang dan nyaman tanpa perlu ganti kartu, dan langsung dapat digunakan untuk menghubungi keluarga serta kerabat di Indonesia.

Untuk paket internet dapat dibeli baik oleh pelanggan prabayar, maupun pascabayar. Sedangkan paket telepon & SMS dan paket internet, telepon & SMS hanya dapat dibeli oleh pelanggan prabayar.

Group Head Corporate Communications Indosat Ooredoo Deva Rachman mengatakan, IM3 Ooredoo selalu berusaha menyediakan layanan komunikasi yang terbaik sehingga pelanggan yang sedang melaksanakan ibadah haji tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga dan kerabat di Tanah Air.

Baca: Indosat Ooredoo Sediakan Paket Roaming Haji

"Pelanggan pun tak perlu khawatir karena paket haji IM3 Ooredoo memiliki kelebihan harga yang terjangkau, jangkauan luas dan kuota lebih besar dibandingkan dengan provider lainnya," jelas Deva dalam rilisnya, Selasa, 24 Juli 2018.

Deva menambahkan, Indosat Ooredoo juga bekerja sama dengan sejumlah marketplace seperti Tokopedia, Traveloka, dan Bukalapak; minimarket seperti Alfamart; dan outlet isi ulang untuk memastikan ketersediaan channel yang lengkap untuk isi ulang pulsa dan pembelian paket.

Pelanggan tetap bisa isi ulang pulsa secara elektronik, via e-banking dan juga via aplikasi mobile MyIM3 & website Indosat Ooredoo: https://topup.indosatooredoo. com/.

Selain itu, ada juga kemudahan bagi pelanggan untuk dapat cek pemakaian, aktivasi paket, isi ulang pulsa atau bayar tagihan melalui aplikasi MyIM3 yang dapat diunduh secara gratis oleh pelanggan melalui Google Play dan App Store.

Untuk infomasi lengkapnya kunjungi halaman website Indosat Ooredoo di www.indosat/com/haji. (*)