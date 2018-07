Astra Financial Sponsori GIIAS 2018

Astra Financial menggelar konferensi pers terkait GIIAS 2018.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Astra Financial menjadi sponsor utama Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) pada 2-12 Agustus 2018 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang.

Direktur PT Astra International yang juga Director in Charge Astra Financial Suparno Djasmin mengatakan, keikutsertaan sebagai sponsor utama ini merupakan yang pertama kali bagi Astra Financial. Kali ini melibatkan enam dari 10 Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di dalamnya.

"Intinya, Astra Financial ingin mendukung perkembangan industri otomotif nasional, khususnya yang berkaitan dengan bidang finansial secara sinergis sesuai dengan kompetensi enam LJK dalam Astra Financial tersebut,” jelas Suparno dalam rilisnya, Rabu, 25 Juli 2018.

Suparno menambahkan, program ini sejalan dengan visi Astra Financial untuk menjadi mitra keuangan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, Astra Financial yang merupakan divisi jasa keuangan dari PT Astra International Tbk hadir di GIIAS 2018 dengan didukung oleh beragam kompetensi keuangan dalam melahirkan berbagai produk dan layanan keuangan yang meliputi pembiayaan, asuransi hingga layanan perbankan.

Adapun enam LJK dalam Astra Financial yang berpartisipasi di GIIAS 2018, antara lain, ACC brand dari PT Astra Sedaya Finance yang menawarkan pembiayaan mobil segala merek, TAF brand dari PT Toyota Astra Financial Services yang menawarkan pembiayaan mobil

Toyota, Daihatsu, dan Lexus.

Kemudian Asuransi Astra brand dari PT Asuransi Astra Buana yang menawarkan produk dan layanan jasa perlindungan asuransi kendaraan bermotor (Garda Oto dan Garda Motor), kesehatan (Garda Medika) dan usaha komersial; PermataBank brand dari PT Bank Permata Tbk yang menawarkan rangkaian produk dan jasa perbankan yang komprehensif untuk memenuhi kebutuhan nasabah individu dan keluarga, serta memberikan layanan bagi nasabah korporasi dan institusi.

Selanjutnya FIFGroup brand dari PT Federal International Finance yang merupakan pembiayaan sepeda motor Honda (FIFASTRA) dan beragam pembiayaan konsumen serta Astra Life brand dari PT Astra Aviva Life yang menyediakan produk asuransi yang komprehensif berupa asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (unit link).

Keenam pimpinan dari masing-masing LJK Astra Financial ini menjelaskan program sinergis yang telah dirancang khusus untuk GIIAS serta program lain yang diinisiasi oleh masing-masing LJK.

Antara lain, program grand prize, program 0,88% untuk pembiayaan mobil dan program 0,88% untuk pembiayaan motor, Program Permata untuk diskon tiket masuk GIIAS dan hadiah untuk pembukaan rekening.

Selain itu, Asuransi Astra untuk perluasan perlindungan asuransi dan jutaan voucher belanja dan cashback untuk pembelian asuransi jiwa online di ilovelife.co.id Astra Life.

Ketua Panitia GIIAS Astra Financial Gunawan Santoso Salim menjelaskan, kebutuhan masyarakat dan industri senantiasa menjadi perhatian utama, sehingga produk dan layanan yang dikembangkan harus sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jamannya.

Astra Financial senantiasa berinovasi agar masyarakat yang semakin modern dan dinamis dapat merasakan manfaat layanan Astra Financial dalam kehidupan sehari-hari.

“Oleh karena itu, kami sangat mengedepankan penawaran produk yang terbaik, kemudahan proses, serta kecepatan layanan. Ketiga hal tersebut kami wujudkan dalam bentuk program grand prize, hadiah harian dan flagship produk dengan bunga mulai dari 0,88% untuk pembiayaan mobil dan pembiayaan motor. Kami juga mempersiapkan beragam keseruan di booth utama Astra Financial di hall 8C, seperti stamp game dan game interaktif berhadiah suvenir eksklusif dari Astra Financial," beber dia. (*)