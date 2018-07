Foto Iqbaal Ramadhan Kecup Cewek Cantik Kumpulkan Satu Juta Like

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Netizen dibuat cemburu berat dengan unggahan terbaru artis muda Iqbaal Ramadhan di Instagram.

Pada, Senin (23/7/2018), Iqbaal mengunggah sebuah foto memeluk seorang perempuan di festival musik We The Fest.

Tak cukup memeluk, Iqbaal juga memberikan kecupan kepada wanita tersebut.

Perempuan itu juga melingkarkan tangannya ke pingang Iqbal.

"We the fest with this one was a blast. finger crossed svmmerdose for we the fest 2019! ps: check my insta story to see independent LIVE by yours truly xo." keterangan foto yang diunggah Selasa (24/7/2018).

Sontak foto itu memancing beragam reaksi dari netizen.

Komentar netizen membanjiri postingan itu menanyakan siapa sosok wanita bersama pemeran Dilan tersebut.

Bahkan tak sedikit fans Iqabal yang dibuat cemburu.

"Kecewa Baal. Itu dosa sayangg. Jangan di ambil yang jelek nyaa. Ambil yang baik nya yahh. Jangan kaya gt lagi." tulis akun maylindalstr.

"Iqbaal seleranya segitu, oke fix aku merasa lebih cantik dan masih ada harapan kok , nang ajaaa bal kau pasti jadi milik." ungkap akun lestiaerma.