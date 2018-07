Gaudi MBK Beri Diskon 50 Persen

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Outlet Gaudi Mal Boemi Kedaton memberikan promo spesial diskon 50% item tertentu untuk koleksi atasan, vest, bawahan, jumpsuit hingga outer. Promo spesial ini berlaku tanggal 23 Juli-5 Agustus 2018.

Senior Customer Service Associated Gaudi Mal Boemi Kedaton Putri mengatakan, selain memberikan diskon, Gaudi juga menghadirkan produk-produk baru (new arrival), mulai dari sweater, outer, dan jins.

"Untuk new arrival, kita ada diskon khusus member 15% all item dan pengguna kartu debit maupun kredit BCA diskon 10%. Kalau range harga koleksi Gaudi, yang kebanyakan adalah koleksi pakaian kasual, antara Rp 158 ribu-Rp 458 ribu. Ada juga aksesori seperti tas, belt, kalung, dan topi," jelasnya kepada Tribun, Selasa (24/7).

Putri menambahkan, untuk dapat menjadi member Gaudi cukup dengan berbelanja Rp 800 ribu free member selama dua tahun. Member dapat diperpanjang dengan berbelanja Rp 500 ribu (perpanjang selama dua tahun) dengan batas maksimal perpanjangan kartu satu bulan setelah tanggal expired.

Beberapa kelebihan menjadi member, lanjut Putri, apabila dalam satu tahun berhasil mengumpulkan reward (total belanja) sampai Rp 12 juta, maka diskon yang didapat naik menjadi 20% all item serta otomatis kartu member berlaku seumur hidup.

"Selain itu, dia juga bisa dapat voucher Rp 500 ribu plus ketika berbelanja saat dia berulang tahun dapat diskon 25%. Untuk saat ini di Lampung sudah ada ribuan member. Kelebihan Gaudi sendiri selain harganya yang terjangkau, modelnya pun up to date dan bisa digunakan oleh remaja, dewasa dan bagi mereka yang berhijab," pungkasnya. (*)