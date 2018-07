Iqbaal Cium Gadis Ini, Fotonya Viral hingga Kumpulkan Sejuta Like, Ternyata Ini Sosoknya

Pada, Senin (23/7/2018), Iqbaal mengunggah sebuah foto memeluk seorang perempuan di festival musik We The Fest.

Tak cukup memeluk, Iqbaal juga memberikan kecupan kepada wanita tersebut.

Perempuan itu juga melingkarkan tangannya ke pingang Iqbal.

"We the fest with this one was a blast. finger crossed svmmerdose for we the fest 2019! ps: check my insta story to see independent LIVE by yours truly xo."keterangan foto yang diunggah Selasa (24/7/2018).