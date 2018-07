Karya Modifikasi Honda CRF150L Jelajahi Yogyakarta 

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, YOGYAKARTA - Proyek modifikasi motor dalam program Honda Dream Ride telah memasuki babak akhir. Puncaknya, hasil karya di atas motor Honda CRF150L garapan pemenang Honda Modif Contest (HMC) 2017 ini akan dipamerkan ke masyarakat dengan mengaspal menjelajahi sejumlah destinasi wisata di Kota Yogyakarta (19-24/7).

Baca: Live Streaming ICC 2018, AC Milan Vs Manchester United Link Siaran Langsung TVRI dan iNewsTV

Honda Dream Ride Project 2018 digelar pada periode Februari - Juli 2018 dengan melibatkan tiga modifikator berbakat pemenang HMC 2017.

Mereka adalah Hasan Law, pemenang kategori Free For All, Rully Manarullah pemenang kategori All Stock & Advance untuk unit produksi di atas tahun 2006, dan Ikbal Saputra, pemenang kategori All Stock & Advance untuk sepeda motor dengan unit produksi di atas tahun 2006.

Baca: Sosok Ini Bongkar Kebohongan di Lapas! Setnov dan Nazaruddin Sengaja Ganti Sel Sebelum Dikunjungi

Karya modifikasi yang dihasilkan pada gelaran Honda Dream Ride 2018 ini tidak hanya mementingkan sisi desain, tetapi juga keamanan saat dikendarai. Dalam pengembangannya para modifikator jawara HMC 2017 ini mengambil konsep yang berbeda-beda serta didampingi oleh mentor tim ahli.

Modifikator Rully Manarullah dibimbing oleh Honda Motorcycle Research and Development Center dari Jepang dan tim Product Development AHM mengambil konsep modifikasi Neo Scrambler Ikbal Saputra bimbingan Hideki Hoshikawa dari Asterisk Custom Works mengambil aliran Scrambler Fighter.

Sementara itu, modifikator Hasan Law dibimbing oleh Indra Pranajaya dari Razzle Dazzle Chopper Works menggunakan konsep Free Tracker.

Dalam proses modifikasi Honda CRF150L ini, para modifikator mendapatkan kesempatan untuk semakin memperkaya pengalaman modifikasi terutama menghadapi tantangan yang dihadirkan baik dalam pemilihan konsep dan desain modifikasi, pemilihan material modifikasi, waktu penyelesaian yang disepakati, serta memastikan hasil karyanya aman untuk dikendarai.

“Sebuah kebanggaan menjadi bagian dari program Honda Dream Project 2018. Saya berkesempatan menerjemahkan ide memodifikasi motor, mengaplikasikan setiap proses rancang bangun dengan baik dan cermat pada Honda CRF150L, motor sport on-off yang sangat mudah untuk dimodifikasi sesuai dengan keinginan dan ide,” ujar Rully dalam rilis, Rabu (25/7).

General Manager Marketing Planning and Analysis Division PT Astra Honda Motor (AHM) A. Indraputra mengatakan, komitmen AHM untuk menggelar Honda Dream Ride merupakan tahap lanjut dari upaya mengantarkan mimpi para pecinta sepeda motor Honda untuk brekreasi dengan sepeda motor Honda, dengan tetap memperhatikan unsur keselamatan berkendara.

“Dengan Semangat Satu Hati, kami berkomitmen untuk terus mendukung modifikator berbakat Tanah Air dalam berkarya dan berkreasi dengan sepeda motor Honda miliknya. Kami sangat senang dan bangga dengan hasil modifikasi yang luar biasa dari Honda CRF150L ini. Semoga karya yang dihasilkan dapat menjadi inspirasi bagi modifikator lain di Tanah Air untuk terus berkarya sesuai mimpinya,” ujar dia.

Honda CRF150L yang mengusung konsep “Take You to Off Fun Ride” hadir melalui penyematan desain, fitur unggulan, dan mesin yang nyaman digunakan untuk berkendara di jalan raya dan menaklukan berbagai rintangan.

Ketangguhan Honda CRF150L dicapai berkat penyematan mesin 150cc SOHC PGM-FI berperforma tinggi, fitur terbaik seperti Long Travel Inverted Front Fork, ban dual purpose dan velg ukuran besar, serta Wavy Disc Brake yang mendukung kemampuan jelajah optimal dengan nyaman dan mudah dikendalikan di berbagai kondisi jalan. (ana/*)