Pakar Linguistik Forensik UBL jadi Pembicara Utama Simposium di Bandung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID Akademisi Universitas Bandar Lampung (UBL), Dr. Susanto yang merupakan pakar linguistik forensik menjadi salah satu pembicara dalam Simposium Association of Systemic Functional Lingustica of Indonesia (ASFLI) 2018 di Bandung. Simposium ini diselenggarakan dengan tema: “Envisioning Meaning Making in a Variety of Discourses: SFL Perspectives” pada Kamis 19 Juli 2018 di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Jawa Barat.

Fulbright Senior Research Fellow di Massachusetts Institute of Technology (MIT), Amerika Serikat ini menjadi pembicara bersama para pakar lainnya. Antara lain Prof. Emi Emilia (Universitas Pendidikan Indonesia), Prof. Riyadi Santosa (Universitas Sebelas Maret), Prof. Amrin Saragih (Universitas Negeri Medan) dan Dr. Siti Wachidah (Universitas Negeri Jakarta). Simposium membahas tentang kajian ilmu linguistik dan implementasinya dalam kehidupan.

Dalam simposium, Dr. Susanto menyampaikan materi tentang Linguistik Forensik yaitu ‘Challenges in Studying Multimodal Semiotic Resources as Sign-Making in Forensic Settings’. Dalam meterinya, peraih Ambassador Awards for Excellence ini memaparkan penelitiannya di bidang Linguistik Forensik yang dia lakukan selama program postdoctoral di Shanghai Jiao Tong University (SJTU), Cina dan juga di MIT Amerika Serikat.

‘Linguistik Forensik yang merupakan ilmu linguistik terapan harus semakin dikembangkan di tanah air karena akan banyak manfaatnya di tengah-tengah masyarakat nanti. Ilmu terapan ini melibatkan kajian-kajian bahasa yang berhubungan dengan hukum dan investigasi kasus kejahatan seperti pembunuhan, penculikan, cybercrime, korupsi, terorisme, pencemaran nama baik dan sebagainya’, kata dosen yang sedang mengembangkan model forensic stability vowel system untuk identifikasi dan verifikasi suara di Pusat Studi Linguistik UBL.

Dr. Susanto saat ini aktif dalam mengembangkan penelitian dan pengajaran linguistik bukan saja di Indonesia tapi juga di berbagai negara di Asia, Australia, Eropa dan Amerika. Selain itu, dia juga aktif di organisasi profesional keilmuan baik tingkat nasional maupun internasional.

Rektor UBL, Dr. Ir. M. Yusuf Sulfarano Barusman, MBA, sangat mendukung akademisinya untuk berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. “UBL sangat mendukung para akademisinya untuk aktif di tingkat nasional dan internasional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Hal ini sebagai salah satu langkah strategis UBL untuk mewujudkan visi UBL yaitu to be a world class enterpreneurial university”, pungkas Yusuf.