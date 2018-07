Pemenang Hakka Ako Amoi Lampung 2018 Wakili Lampung Ke Tingkat Nasional

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Yayasan Hakka Metta Sarana Lampung menggelar final pemilihan Hakka Ako Amoi Lampung 2018 di Mal Boemi Kedaton, Minggu (29/7).

Dalam kesempatan tersebut, terpilih Arie Pratama sebagai Juara 1 Hakka Ako Lampung 2018 dan Adeline Biancha Gunawan sebagai Juara 1 Hakka Amoi Lampung 2018.

Project Officer Mal Boemi Kedaton Steven menjelaskan, gelaran yang diselenggarakan dua tahun sekali ini diikuti oleh sekitar 50 peserta yang dipilih 33 peserta setelah melalui seleksi berkas dan administrasi.

Dari ke-33 peserta tersebut, terpilih 16 besar yang mengikuti pembekalan selama 3 hari.

"Dalam pembekalan mereka mendapat materi sekaligus diuji terkait dengan pengetahuan budaya Hakka, kemampuan catwalk, kepribadian, photogenic dan beberapa hal lain. Pembekalan mengenai pariwisata dan budaya Lampung juga diberikan kepada peserta sehingga mereka dapat membawa budaya Lampung juga ketika terpilih dan dikirim ke tingkat nasional dan internasional," jelasnya.

Steven menambahkan, pemenang Hakka Ako Amoi Lampung 2018 akan mewakili ke tingkat nasional di Jakarta, Agustus mendatang.

Mereka juga berhak mendapatkan beragam hadiah termasuk di antaranya uang tunai hingga kontrak menjadi model katalog Chandra Superstore.

Adapun pemilihan Amoi internasional akan diadakan di Cina.

Selain Juara 1 - 3, diberikan pula gelar atribut kepada Ako Amoi mulai dari Best Photogenic, Best Behavior, Best Catwalk, Best Talent dan Best Amoi Kekinian KPA Cap Lang.

"Tahun ini peserta yang ikut lebih banyak dari dua tahun lalu. Harapannya muda mudi Hakka mau aktif dan menjaga kebudayaan Hakka. Dan sebagai orang Lampung tentunya mereka diharapkan dapat membawa pariwisata dan budaya Lampung baik di tingkat nasional maupun internasional," pungkasnya. (ana)