Ditonton 5 Juta Kali, Video The Sacred Riana di America's Got Talent Trending Nomor 1 di Youtube!

Ilusionis asal Indonesia The Sacred Riana tampil di babak Judge Cuts Americas Got Talent 2018.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Para juri America's Got Talent 2018 secara terbuka mengakui merasa takut saat menyaksikan penampilan The Sacred Riana di panggung ajang pencarian bakat tersebut.

Sebagai informasi, ilusionis asal Indonesia itu mendapat kesempatan tampil pada babak Judge Cuts AGT 2018 setelah melalui proses audisi.

Juri Howie Mandel mengaku merasa seperti menonton film horor sepanjang penampilan The Sacred Riana yang pada babak itu mengajak Boneka Riani dan seorang teman khayalan.

"Saya seperti sedang nonton film horor sekarang," kata Howie Mandel kepada rekan jurinya, Simon Cowell, Heidi Klum, Mel B, dan seorang juri tamu.

Sebelumnya ia menyuruh The Sacred Riana keluar dari panggung. "Terima kasih... terima kasih. Kamu boleh pergi sekarang," kata Mandel kepada Riana.

Juri Howie Mandel (kiri) terlihat tak nyaman ketika The Sacred Riana menghampirinya di babak Judge Cuts Americas Got Talent 2018. (YouTube/Americas Got Talent)

Juri-juri lain pun merasa tegang saat menonton aksi The Sacred Riana.

"Sejujurnya aku ingin penampilannya segera berakhir. Sekarang juga," kata Simon Cowell saat Howie Mandel meminta pendapatnya tentang The Sacred Riana.

"Aku juga," timpal Mel B, yang "mendapat kehormatan" memangku Boneka Riani selama The Sacred Riana beraksi.

Dan pada saat tampil di babak Judge Cuts America's Got Talent 2018, The Sacred Riana menyasar juri Mel B.

Secara khusus ia mendatangi Mel B di kursinya dan menyerahkan Boneka Riani kepada mantan personel Spice Girls tersebut.

Pada buku yang dicoret-coret "teman khayalan" The Sacred Riana, tertulis "I want to play with Mel B" atau aku ingin bermain dengan Mel B.

The Sacred Riana memang mengambil Boneka Riani dari tangan Mel B. Namun ia menggantinya dengan buku penuh coretan, yang menurut juri Howie Mandel bertinta darah.