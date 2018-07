Lagi Viral, Inilah 5 Aksi Keke Dance Challenge Selebriti Tanah Air yang Paling Mencuri Perhatian!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Beberapa waktu belakangan ini di media sosial sedang viral video Keke Dance Challenge atau In My Feelings Challenge.

Adapun Keke Dance Challenge merupakan tantangan menari dari luar mobil seraya mengikuti alunan musik Drake - In My Feelings.

Baca: Di Depan Nia Ramadhani dan Jessica Iskandar, Ashanty Ungkap Kebohongan yang Dilakukan ART-nya

Saat melakukan gerakan, penari diharuskan mengikuti mobil yang bergerak pelan agar tak tertinggal.

Tantangan ini menjadi viral karena seorang komedian dan selebgram Shiggy mengunggah video dirinya yang menari beraneka gaya seraya menirukan pose menyetir mobil.

Shiggy melakukan hal tersebut untuk menggambarkan lirik lagu Drake 'Are you riding?'

Bahkan, dia juga membuat simbol hati dari tangannya untuk menggambarkan lirik lagu 'Keke, do you love me?'

Dan dari unggahan Shiggy tersebut, kini tantangan Keke menjadi viral dan mendapatkan perhatian publik.

Beragam atraksi Keke Challenge pun dilakukan masyarakat dan artis luar negeri.

Diantaranya selebriti Ciara dan sang suami Russel Wilson, Kevin Hart dan sebagainya.

Dan ternyata, demam melakukan Keke Challenge juga berdampak kepada para artis Tanah Air yang tak mau ketinggalan.

Beberapa di antara selebritis Tanah Air itupun melakukan aksi Keke Dance Challenge, siapa saja?