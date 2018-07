Pemenang Hakka Ako dan Amoi 2018 Wakili Lampung ke Tingkat Nasional Agustus Nanti

LAPORAN REPORTER TRIBUN LAMPUNG ANA PUSPITA SARI

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Arie Pratama dan Adeline Biancha Gunawan terpilih sebagai pemenang Hakka Ako dan Amoi Lampung 2018.

Mereka akan mewakili Lampung dalam perlombaan tingkat nasional pada Agustus mendatang.

Arie dan Adeline mengungguli peserta lainnya pada babak final Hakka Ako Amoi Lampung 2018 yang digelar Yayasan Hakka Metta Sarana Lampung di Mal Boemi Kedaton (MBK), Bandar Lampung, Minggu (29/7/2018).

Steven, project officer MBK, menjelaskan, lomba yang dihelat dua tahun sekali ini diikuti 50 peserta. Secara berurutan, mereka dikerucutkan menjadi 33 orang dari seleksi administrasi hingga 16 besar untuk mengikuti pembekalan tiga hari.

"Dalam pembekalan, mereka diberi materi sekaligus diuji terkait pengetahuan budaya Hakka, kemampuan catwalk, kepribadian, photogenic, dan lainnya," jelas Steven.

"Pembekalan soal pariwisata dan budaya Lampung juga diberikan, sehingga pemenang mampu membawa budaya Lampung saat dikirim ke tingkat nasional di Jakarta dan internasional di China," sambungnya.

Pemenang Hakka Ako Amoi berhak mendapat beragam hadiah. Di antaranya uang tunai hingga kontrak menjadi model katalog Chandra Superstore.

Selain juara 1-3, diberikan pula gelar atribut kepada Ako Amoi. Mulai dari Best Photogenic, Best Behavior, Best Catwalk, Best Talent, dan Best Amoi Kekinian KPA Cap Lang.