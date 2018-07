Sosok Seram di Balik The Sacred Riana yang Bikin Heboh America's Got Talent hingga Disukai Cowok

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - The Sacred Riana kembali hadir di acara bergengsi. Setelah sebelumnya mengguncang Asia's Got Talent. The Sacred Riana kini hadir di acara serupa, yakni America's Got Talent 2018.

Siapakah sebenarnya sosok The Sacred Riana yang kerap bikin heboh para juri?

Wanita asal Indonesia itu bernama asli Riana Antoinette.

Gadis asal Indonesian yang sebelumnya menuai pujian dan menjuarau Asia's Got Talent di kancah Asia, aksi sulap The Sacred Riana kini menghantarkan dirinya ke panggung Paman Sam.

Lalu, siapa sebenarnya Riana?

Rupanya, sisi lain dari Riana diungkap dengan gamblang oleh Deddy Corbuzier.

Sosok Riana dalam keseharian sangat bertolak belakang dengan aksi horor The Sacred Riana di atas panggung.

Di atas panggung, The Sacred Riana selalu menampilkan aksi beraroma mistis.

Di kehidupan nyata sehari-hari, Riana adalah orang yang grogian dan ramah.

The Sacred Riana rupanya adalah karakter yang dibuat oleh Deddy Corbuzier bersama tim.