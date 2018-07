Swiss-Belhotel Lampung Gelar Jazzy Nite Sabtu Ini, Bakal Ada 5 Bintang Tamu

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Untuk memanjakan penikmat musik jazz di Lampung sekaligus menyambut event tahunan Lampung Krakatau Festival 2018, Swiss-Belhotel Lampung akan menggelar Jazzy Nite pada Sabtu, 4 Agustus 2018 mendatang.

Setidaknya akan ada 5 bintang tamu dan penyanyi jazz Lampung yang akan hadir pada event tersebut.

Marketing Communication Executive Swiss-Belhotel Lampung Windi Nopandra mengatakan, bintang tamu yang akan memeriahkan Jazzy Nite di La Luna Amphitheatre Swiss-Belhotel Lampung ini antara lain Group-Oleo, Inspiro, Harmony Band, Three Song, High Note dan penyanyi jazz Lampung.

"Di Jazzy Nite ini tamu akan disuguhi musik jazz dari berbagai kategori mulai dari Romantic Jazz, Pop Jazz, Fussion Jazz, Mainstream Jazz hingga Progresif jazz. Cukup dengan Rp 150 ribu nett/pax, tamu bisa mengikuti event ini sekaligus menikmati suguhan lebih dari 50 menu all you can eat di Swiss-Belhotel Lampung," jelasnya, Senin (30/7).

Windi menambahkan, pihaknya menargetkan akan ada 500 tamu hadir dalam Jazzy Nite. Hal ini mengingat peminat musik jazz di Lampung semakin banyak sementara gelaran musik jazz di Lampung masih lah jarang.

"Untuk itu kita hadirkan Jazzy Nite. Hal ini juga sebagai branding hotel, kita ingin menunjukkan, khususnya bagi kawula muda, bahwa Swiss-Belhotel punya tempat-tempat yang asyik untuk nongkrong. Seperti La Luna Amphitheatre, Sky Lounge hingga Terace Cafe," imbuhnya.

Bersamaan dengan itu, kata Windi, Swiss-Belhotel Lampung juga tengah mengadakan Videography Competition untuk umum bertema Pesona Swiss-Belhotel. Disini, peserta membuat video berdurasi maksimal 2 menit dengan mendokumentasikan beberapa spot yang ada di Swiss-Belhotel mulai dari kamar Deluxe Suite, area fitnes, kolam renang, terace, La Luna Amphitheatre dan Sky Lounge.

Video tersebut dapat diupload di Instagram maupun Youtube maksimal tanggal 17 Agustus 2018. Sebelumnya, peserta wajib follow akun Instagram @swissbelhotellampung dan @firstdayproject sebelum mengupload video kreasinya. (ana)