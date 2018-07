Jamaah Anshor Daulah Resmi Dibubarkan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Majelis hakim memutuskan membekukan dan membubarkan organisasi Jamaah Anshor Daulah (JAD).

Hakim menyatakan JAD sebagai korporasi yang mewadahi aksi terorisme dan terafiliasi pada kelompok teroris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Putusan itu disampaikan majelis hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (31/7/2018).

"Menetapkan, membekukan korporasi atau organisasi Jamaah Anshor Daulah, organisasi lain yang berafiliasi dengan ISIS (Islamic State in Iraq dan Syria) atau DAES (Al Dawla Al Sham) atau ISIL (Islamic State in Iraq and Levant) atau IS (Islamic State), dan menyatakan sebagai korporasi yang terlarang," ujar Aris Bawono, ketua majelis hakim, saat membacakan amar putusan.

Dalam putusannya, majelis hakim menilai JAD merupakan korporasi yang telah berafiliasi dengan ISIS dan melakukan tindak pidana terorisme.

Majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 5 juta kepada JAD yang diwakili pimpinannya, Zainal Anshori.

Aris menjelaskan, hal yang memberatkan adalah korporasi JAD menimbulkan keresahan dan ketakutan di tengah masyarakat. Majelis hakim pun tak menemukan hal yang meringankan.

Majelis hakim menyatakan, JAD terbukti melanggar pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 juncto pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana ditetapkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003.

Majelis hakim memaparkan, JAD terbentuk atas dasar pemikiran terpidana mati Aman Abdurrahman alias Oman Rochman. Aman Abdurrahman, ungkap hakim, memanggil beberapa pengikutnya, yakni Abu Musa dan Zainal Anshori, ke Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan.

"Di lapas tersebut, Aman memerintahkan Marwan alias Abu Musa segera membentuk semacam organisasi yang mewadahi orang-orang sepemikiran manhaz daulah islamiyah," beber Aris.

"Terbentuklah JAD di bawah kepemimpinan Abu Musa dan Zainal Anshori sebagai Amirul Jawa Timur, hingga Abu Musa pergi berjihad ke Suriah. Abu Musa menunjuk Zainal Anshori sebagai pimpinan pusat JAD untuk menggantikannya," sambung Aris.

(Tribun Network/nis/coz)