Meriahkan GIIAS 2018, Auto 2000 Undang 18 Media Lokal

Astra Financial menggelar konferensi pers terkait GIIAS 2018.

Laporan Reporter Tribun Lampung Hanif Mustafa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Meriahkan gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018, Auto 2000 sebagai Dealer Utama Toyota undang 18 media lokal.

Informasi dari Marketing Communications (Marcom) Auto 2000 Yobel, 18 media lokal ini dari wilayah distribusi Auto 2000 yang tersebar di Sumatra, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, dan Bali.

Baca: Sering Dilakukan, Ini 10 Kebiasaan yang Bisa Sebabkan Kerusakan Ginjal

"Ada 18 media, semuanya dari media lokal wilayah distribusi Auto 2000," ungkapnya melalaui pesan singkat, Selasa 31 Juli 2018.

Baca: Ulama NU Jatim Haramkan Acara Karma, Lihat Postingan Host Robby dan Roy

Para awak media ini akan mengikuti gathering bersama Auto 2000 dan PT Toyota Astra Motor (TAM) selama tiga hari, yakni Rabu 1 Agustus hingga Jumat 3 Agustus 2018.

Pada kesempatan ini, dihari pertama awak media akan melakukan aktifitas bersama TAM. Dan selanjutnya pada hari kedua akan langsung ke GIIAS 2018 di both utama Auto 2000, dan hari terakhir kunjungan ke Cabang Auto 2000 Alam Sutera.

Baca: Piala AFF U 16 2018, Usai Menang Besar Lawan Filipina, Ini Strategi Fakhri Husaini Hadapi Myanmar

Perlu diketahui, GIIAS 2018 sendiri akan dijadwalkan berlangsung dari 2 Agustus hingga 12 Agustus 2018 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang.

Tepatnya berlokasi di area loading dock hall 8-10 Beyond Mobilty Area. Disini akan menjadi arena demonstrasi fitur teknologi unggulan dari peserta mobil, berdasarkan tiga pilar fitur teknologi, safety, comfort dan performance.

Selama sebelas hari penyelenggaran pameran, beragam menu akan dihadirkan mulai dari Beyond Mobility Area, Demo Area, Community Area, Test Drive and Test Ride Area, The 13th GAIKINDO Indonesia Automotive Conference (GIAC), Favorite Car, Favorite Booth, Student’s Day, Blood Donations, dan Miss Autoshow. (nif/kompas)