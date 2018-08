Tampilan Booth Toyota Astra Motor di Gelaran GIIAS 2018 Instagramable Banget

Laporan Reporter Tribun Lampung Hanif Mustafa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TANGERANG - PT Toyota Astra Motor (TAM) akan menampilkan booth yang hampir sama seperti gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) tahun sebelumnya.

Namun kali ini lebih fashionable di atas sebuah booth yang modern, advance, dan juga youthful.

Hal ini diungkapkan Public Relations Manager TAM Rully Sijabat Media dalam Gathering Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018 yang digelar oleh PT Toyota Astra Motor (TAM) di Intro Jazz Bistro, Cilenggang Serpong, Kota Tangerang Selatan, Rabu 1 Agustus 2018.

"Kami usahakan selalu bagaimana desain booth yang mengena pada masyarakat, dan ternyata tahun kemarin masih disukai masyarakat yaitu dominan hitam, tapi kali ini ada aksen-aksen yang fashionable sehingga sangat instagramable, dengan menyajikan display brand yang benar-benar mengedepankan eksibisi teknologi terkini Toyota, di atas sebuah booth yang modern, advance, dan juga youthful," tukasnya.

Untuk itu, lanjut Rully, pada kesempatan ini Toyota hadir dengan dengan semangat baru melalui tema “Empowering Mobility, Beyond Possibility”.

"Tema ini menegaskan bahwa semangat dan komitmen Toyota tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan pasar, tapi juga selalu berupaya berpartisipasi aktif mendukung kebijakan dari pemerintah, termasuk pengembangan industri otomotif berbasis elektrifikasi yang tengah digalakkan," tuturnya di hadapan 38 media yang tersebar di Indonesia.

Kata Rully, secara khusus nantinya Toyota menghadirkan zona teknologi guna memberikan gambaran kepada pengunjung tentang mobilitas masa depan yang berbasis elektrifikasi.

“Melalui tema Empowering Mobility, Beyond Possibility ini Toyota tampil dengan semangat baru dengan menekankan pada memberikan wawasan yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengembangan teknologi otomotif terdepan untuk menjawab tantangan mobilitas masa depan," sebutnya.

Menurut Rully, Toyota senantiasa percaya selalu ada peluang untuk membangun masa depan yang lebih baik bersama pelanggan dalam semangat Beyond Product, Beyond Technology, dan Beyond Service.

"Termasuk kebijakan elektrifikasi industri otomotif yang tengah dicanangkan Pemerintah Indonesia melalui rencana pengembangan menuju era kendaraan elektrifikasi,” tukasnya.

Rully menjelaskan, bahwa besok, Kamis 2 Agustus 2018, Toyota akan menempati booth seluas 2.870 meter persegi di Hall 10B BSD City Tangsel Banten.

"Ingat Hall 10B dekat parkiran samping, jadi langsung saja biar gak capek jalan, karena di sini kami sediakan test drive Toyota C-HR," kekehnya.