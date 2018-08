Lala Karmela Pamer Ukulele Setelah Kunjungi Ahok di Penjara

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Melalui Instagram, Lala Karmela membagikan kisahnya saat mengunjungi mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Hingga saat ini, Ahok masih ditahan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

Diketahui, Ahok masih harus menghabiskan masa tahanannya di dalam penjara, atas kasus penistaan agama.

Ia dijerat hukuman penjara sejak pertengahan 2017 lalu.

Meski dipenjara, Ahok ternyata masih menjadi idola banyak orang.

Satu di antara penggemarnya adalah Lala Karmela.

DikutipTribunWow dari laman Instagram @lalakarmela, Lala Karmela membagikan ceritanya saat bertemu Ahok.

Cerita tersebut tertuang dalam unggahan Lala pada Jumat (27/7/2018) dan Sabtu (28/7/2018).

Dalam unggahannya, Lala Karmela membagikan foto dirinya yang memegang sebuah buku.

Pada buku tersebut, ada tulisan Ahok yang memberikan pesan singkat untuk sang penyanyi Satu Jam Saja itu.

"Untuk Lala Karmela,

Beginning your day alone with God is essential preparation for success.