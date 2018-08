Band Metal Judas Priest Undang Presiden Jokowi Nonton Konsernya di Jakarta

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Band metal Judas Priest mengundang Presiden Joko Widodo untuk menonton langsung konser mereka di Ecoparck Ancol, Jakarta Utara, pada 7 Desember 2018.

Undangan itu disampaikan oleh band yang beranggotakan Ian Hill, Rob Halford, Glenn Tipton, Scott Travis, dan Richie Faulkner pada akun Twitter mereka, @judaspriest, yang dikutip Kompas.com, Jumat (3/8/2018).

"Dear President @ Jokowi - We cordially invite you to attend our show on 7th December at Echopark Ancol and will be extremely honoured by your acceptance," tulis akun tersebut.

Atau yang berarti, "Presiden Jokowi, kami mengundang Anda menghadiri konser kami pada 7 Desember di Echopark Ancol. Kami akan mendapat kehormatan besar jika Bapak menerima undangan ini."

Judas Priest menambahkan mereka sangat bergembira bisa mengunjungi Indonesia yang indah dan tampil di Jakarta.

"Judas Priest are very excited to visit your beautiful country and perform in Jakarta! Best Regards Judas Priest," lanjut akun tersebut.

Sebagai informasi, Jokowi sejak dulu menyukai musik-musik metal termasuk karya-karya Judas Priest.

Ini merupakan konser pertama di Indonesia bagi band asal West Bromwich, Inggris itu.

Konser Judas Priest di Indonesia digarap oleh promotor Rajawali Indonesia Communication.

CEO Anas Syahrul Alimi bahkan sudah memberikan tempat jika Jokowi berkenan hadir dalam konser tersebut.

"Kita semua tahu Pak Jokowi adalah penggemar Judas Priest. Kami membuka pintu lebar-lebar untuk beliau kalau ingin datang di konser nanti," kata Anas.

Tiket konser Judas Priest di Jakarta bakal dijual mulai 4 Agustus 2018 mendatang.

Harga tiket presale dijual Rp 450.000. Di luar penawaran ini, tiket reguler akan dijual dengan harga Rp 650.000 mulai 5 Agustus 2018.

