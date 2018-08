Sidang Gugat Cerai Masih Berjalan, Nikita Mirzani Malah Dipolisikan Orang Tercinta

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Nikita Mirzani bakal berurusan dengan polisi.

Ini menyusulan laporan Dipo Latief ke Polres Jakarta Selatan, Jakarta.

Pria yang baru enam bulan dinikahinya itu menuduh Nikita Mirzani menganiayanya.

Kasatreskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Stefanus Tamuntuan, dihubungi lewat telepon, Jumat (3/8/2018), membenarkan laporan Dipo Latief.

"Iya benar, benar. Untuk tuduhan penganiayaan. Iya, ini sementara yang kita tangani laporannya Dipo atas Nikita Mirzani, tuduhannya penganiayaan," ujar Kasatreskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Stefanus Tamuntuan, dihubungi lewat telepon, Jumat (3/8/2018).

Sebelumnya, pembawa acara dan artis peran berusia 32 itu menjalani sidang itsbat nikah atau pengesahan pernikahan sirinya dengan pengusaha Ahmad Dipo Ditiro Latief atau Dipo Latief di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan hari ini, Rabu (1/8/2018).

Tiba kira-kira pukul 11.15 WIB, Nikita terlihat ceria dengan senyum yang terus merekah, meski ia dirubung oleh para peliput.

"Ke sini lagi (pengadilan agama), ke sini lagi," kata Nikita kepada para peliput sambil berjalan ke arah ruang sidang utama.

Nikita Mirzani sebelumnya pernah rutin ke PA Jakarta Selatan selama proses perceraiannya dengan suaminya yang sebelumnya, Sajad Ukra, pada 2014-2015.

"Wah, kayak topeng monyet ya, he he he," kata Nikita lagi ketika para peliput mengerumuninya untuk mengambil gambar.