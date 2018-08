Nasihat BJ Habibie ke Dita Soedarjo Saat Dilamar Denny Sumargo

Denny Sumargo bersama kekasihnya Dita Soedarjo bertemu awak media usai acara lamaran di The Residences Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (4/8/2018).

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA – Artis peran Denny Sumargo melangsungkan prosesi lamaran dengan sang kekasih, Dita Soedarjo di The Residences Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (3/8/2018).

Mentor sekaligus teman dekat Dita Soedarjo, Presiden ketiga RI, Bacharuddin Jusuf Habibie, turut hadir dalam acara tersebut.

"Ya, ini sahabat dekatnya Dita, jadi mentornya Dita, kan, Pak Habibie," ujar Denny Sumargo.

Menurut Denny, Dita juga merupakan "anak" kesayangan Habibie.

"Dia senyum-senyum senang. Lagi sakit Pak Habibie, pinggangnya lagi kejepit gitu. Dia usaha banget mau dateng karena ini (Dita) anak kesayangannya juga," ucapnya.

Baca: Perjalanan Cinta Denny Sumargo, Sempat Gagal Nikah sampai Punya 20 Kriteria

Dalam acara lamaran, Habibie juga menyempatkan untuk memberi nasihat pada sepasang kekasih tersebut.

"Dia (Habibie) bilang sih, nggak usah cari yang perfect, tapi cari yang buat kamu bahagia," kata Dita Soedarjo.

"Dia bilang sih ini ya, quote yang terkenal sering dia bilang, dia ulang terus, 'Nggak ada yang sempurna cari yang bisa membahagiakan kamu lebih dari apapun. That is Denny.' Karena, manusia nggak ada yang sempurna, kita tunggu yang sempurna, nggak married-married,” tambah Dita.

Dita menganggap Habibie tak hanya sebagai mentor, tetapi sudah seperti kakek sendiri.

"Dia lebih kayak mentor dan opa aku ya. Karena kan, opa aku udah meninggal, jadi dia kayak opa aku," ucap Dita.