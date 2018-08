TDM Perkenalkan Motor Matik Pertama di Lampung: All New Honda PCX Hybrid

All New Honda PCX Hybrid

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - PT Tunas Dwipa Matra (TDM) selaku main dealer sepeda motor Honda di Lampung memperkenalkan kendaraan roda dua dengan teknologi hybrid pertama di Lampung bertempat di Eat Boss Cafe, Sabtu, 4 Agustus 2018.

General Manager Marketing TDM Dony Ronaldo mengatakan, skutik hybrid ini hadir untuk para pecinta skutik yang menggemari teknologi tinggi, kenyamanan, dan tampilan mewah untuk menambah kesan bangga bagi para pengendaranya.

“All New Honda PCX Hybrid hadir untuk memberikan pengalaman berkendara yang berbeda dengan performa yang unggul serta fitur-fitur berkelas yang hadir dibalut inovasi teknologi yang belum pernah ada di Indonesia sebelumnya. Kami berharap skutik premium All New Honda PCX Hybrid dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi penggunanya," kata Dony.