Hari Ini, Dude Harlino Bakal Jadi Guest Star 'Aku & Ayah Happy Days Out' di MBK

Aku & Ayah Happy Days Out yang digelar di Hall Atrium Mal Boemi Kedaton (MBK) mulai 4-5 Agustus 2018

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Artis peran kenamaan Dude Harlino dijadwalkan akan menghadiri kegiatan acara Aku & Ayah Happy Days Out yang digelar di Hall Atrium Mal Boemi Kedaton (MBK) mulai 4-5 Agustus 2018.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, suami dari artis peran Alisa Subandono tersebut menjadi guest star pada kegiatan tersebut dan akan hadir pada Minggu (5/8) sekira pukul 13.00 wib.

Berdasarkan pantauan, terdapat beberapa both telah disediakan seperti Face Painting, Nail Art, Fun art and games, Foto aku dan Ayah, foto ala cover ayah dan bunda, dan massage khusus ibu.

Peserta yang hadir dapat bermain pada both yang disediakan dengan ketentuan setiap pembelian produk Baby Happy! sebesar Rp 75 ribu dapat voucher bermain untuk aktivitas di dua both, sementara untuk pembelian Rp 100 ribu bisa main di seluruh both. (eka)