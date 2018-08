Sambut Asian Games dan HUT ke- 73 RI, Polres Way Kanan Menggelar Harmoni Indonesia 2018

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Dalam rangka menyambut pelaksanaan Asian Games dan HUT ke-73 Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Polres Way Kanan menggelar acara bernyanyi bersama bertajuk Harmoni Indonesia di halaman Mapolres Way Kanan, Minggu (5/8/2018).

Harmoni Indonesia merupakan acara yang digagas Presiden Joko Widodo ini secara serentak dilakukan di 34 kampus dan kota seluruh Indonesia serta juga diselenggarakan di delapan kota mancanegara, dalam menyambut dan memeriahkan pelaksaan Asian Games di Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan, 18 Agustus hingga 2 September 2018.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Way Kanan AKBP Doni Wahyudi, Dandim 0427 Way Kanan Letkol. Inf uchi Cambayong, Pejabat Utama Polres Way Kanan, para Kapolsek, anggota, ASN Polres Way Kanan, Bhayangkari Cabang Way Kanan, anggota TNI, Senkom, Pol PP, Damkar, Pramuka dan masyarakat Kabupaten Way Kanan .

Ratusan peserta hadir memeriahkan Harmoni Indonesia dengan mengkibarkan bendera sang saka merah putih dan serentak menyanyikan lagu-lagu nasional.

"Seperti lagu kebangsaan Indonesia Raya, Garuda Pancasila, Rayuan Pulau Kelapa, Padamu Negeri, dan Satu Nusa Satu Bangsa,” kata Kapolres Way Kanan.

Menariknya usai bernyanyi bersama, Kapolres Way Kanan mengajak tamunya menari dan bergoyang bersama menari poco-poco di halaman Polres Way Kanan, dengan satu irama seluruh peserta antuas mengikutinya.