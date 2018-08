Ada Gurame Mercon Kemerdekaan di Novotel Lampung

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Spesial menyambut Hari Kemerdekaan 17 Agustus mendatang, Hotel Novotel Lampung memberikan tiga program promo sekaligus.

Promo yang diberikan, mulai dari promo makanan di The Square Resto, minuman di Lounge Bar Novotel Lampung, dan promo pemesanan kamar.

Assistant Sales & Communication Novotel Lampung Ratu Iin Nopita Respa mengatakan, di The Square Resto, tamu dapat menikmati promo makanan Gurame Mercon Kemerdekaan dengan lumuran sambal ekstrapedas hanya Rp 95 ribu per porsi.

Ada juga Chicken Merah Putih dengan keju mozarella Rp 75 ribu per porsi dan Grilled of Rib Iga Sapi dengan saus teriyaki Rp 85 ribu per porsi.

"Promo kedua yang diberikan di Lounge Bar Novotel Lampung adalah promo minuman bernama Freedom 45, yang bisa dinikmati hanya dengan Rp 85 ribu," jelasnya kepada Tribun, Senin, 6 Agustus 2018.

Ratu menambahkan, untuk pemesanan kamar, hotel bintang 4 yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No 136 Bandar Lampung ini memberikan harga istimewa untuk tamu yang menginap pada periode 13-19 Agustus 2018.

"Dengan harga mulai Rp 730.450 per kamar, pengunjung bisa menikmati kamar standard room dengan fasilitas swimming pool, gym center, dan sarapan pagi untuk dua orang. Sedangkan ocean view cukup membayar Rp 830.450 per kamar dengan fasilitas yang sama," imbuhnya. (*)