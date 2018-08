Dua Akademisi ED UBL Dapatkan Beasiswa Pelatihan Pendidikan di Cina

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID Bandar Lampung – Prestasi internasional membanggakan kembali didapatkan oleh dua akademisi English Department (ED) Universitas Bandar Lampung (UBL) yaitu Helta Anggia, S.Pd., M.A. yang di terima pada program 2018 Seminar for Education Officials of Developing Countries di Jilin University, Jilin, China dan Yanuar Dwi Prastyo, S.Pd.I., M.A., Ph.D. yang di terima pada program 2018 Seminar for University Teachers of Developing Countries under Belt & Road Initiative yang akan dilaksanakan di North-East Normal University, China.

Program pelatihan yang diikuti oleh para peserta dari berbagai negara berkembang ini disponsori dan dibiayai penuh oleh Kementrian Perdagangan Republik Rakyat Cina melalui program seleksi peserta yang cukup ketat. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pendidik sekolah dan perguruan tinggi yang berada di tingkatan manejerial. Selain itu, program ini juga memiliki visi untuk menjembatani persahabatan dan kerjasama antara pemerintah Cina dengan negara-negara berkembang.

“Kegiatan pelatihan yang saya ikuti di Jilin University, Cina akan dilaksanakan pada 3 sampai dengan 23 September 2018 mendatang, diisi dengan disksusi dan berbagi pengalaman manajerial dan teknis praktis peningkatan sumber daya manusia kemajuan ekonomi di negara-negara berkembang yang menjadi rekan negara Cina,” ungkap Helta Anggia yang juga ketua ED UBL.

“Dan yang terpenting dari kegiatan ini adalah memperkenalkan para peserta dengan isu-isu terkini, tren dan ide-ide dalam pengajaran dan perkembangan pendidikan di Cina. Diskusi dan instruksi akan berfokus pada sistem pendidikan Cina serta manajemen sekolah-sekolah serta manajemen pendidikan tinggi,” tambah Helta.

Sementara itu, Yanuar Dwi Prastyo yang merupakan Dekan FKIP UBL menjelaskan tentang program yang akan diikuti di North-East Normal University, Jilin, Cina pada 9 sampai dengan 29 September mendatang. ”Pelatihan akan diisi dengan kegiatan seminar dan diskusi tentang prinsip dan praktek pengembangan kompetensi dalam keilmuan humaniora dan sosial di Cina, integrasi teknologi dan informasi dalam pengajaran, peningkatan profesionalisme pengajar perguruan tinggi, asesmen kualitas pengajaran, pengaplikasian psikologi pendidikan dalam manajemen perguruan tinggi, model dan pendekatan internalisasi kependidikan, serta budaya dan spirit tradisional Cina,” jelas Yanuar.

Rektor UBL Dr. Ir. M. Yusuf. S. Barusman, MBA., mengapresiasi pencapaian 2 akademisi ED UBL ini. “Saya sangat mengapresiasi pencapaian 2 akademisi ED UBL ini, dalam upaya meningkatkan kapasitas kemampuan manajerial melalui pelatihan internasional yang dibiayai penuh oleh pemerintah Cina. Ide perkembangan dan peningkatan yang didapatkan dari kegiatan ini diharapkan dapat diaplikasikan selesai mereka mengikuti kegiatan ini,” pungkas Yusuf.