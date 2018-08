Swiss-Belhotel Terima Anggota Fitness Center, Termurah Rp 850 Ribu per Bulan

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Swiss-Belhotel Lampung membuka keanggotaan untuk penggunaan fasilitas fitness center. Pembukaan keanggotaan ini terbatas untuk 50 member saja.

Marketing Communication Executive Swiss-Belhotel Lampung Windi Nopandra menjelaskan, ada beberapa pilihan dalam paket kartu member gym ini. Antara lain Rp 850 ribu per bulan (single), Rp 1,5 juta per tiga bulan (single), Rp 2 juta per 6 bulan (single), dan Rp 3,2 juta per satu tahun.

Baca: Swiss-Belhotel Lampung Gelar Jazzy Nite Sabtu Ini, Bakal Ada 5 Bintang Tamu

Kemudian untuk paket couple ditawarkan dengan harga Rp 1.250.000 per bulan, Rp 1.950.000 per tiga bulan (single), Rp 2,7 per 6 bulan (single), dan Rp 4,1 juta per satu tahun.

"Lebih murah apabila member-nya couple," jelasnya kepada Tribun, beberapa waktu lalu.

Baca: VIDEO: Buka Puasa All You Can Eat di Swiss-belhotel

Dengan memiliki kartu member tersebut, lanjut dia, masyarakat bisa menggunakan fasilitas fitnes yang lengkap dan eksklusif di Swiss-Belhotel Lampung sepuasnya. Termasuk bebas menggunakan kolam renang berikut amenities.

Benefit lainnya yang didapat oleh member adalah diskon 10% untuk pemesanan makanan dan minuman di resto. Khusus pendaftaran member satu tahun ada tambahan benefit berupa menginap sekali di kamar tipe Deluxe, sudah termasuk sarapan untuk dua orang. (*)

Simak terus dan subsribe video Tribun Lampung.