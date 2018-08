Amerika Serikat Gugat Indonesia Rp 5 Triliun

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pemerintah Amerika Serikat mendesak World Trade Organization (WTO) alias Organisasi Perdagangan Dunia memberi sanksi dagang kepada Pemerintah Indonesia.

Tak tanggung-tanggung, Pemerintah AS mengajukan gugatan sanksi dagang senilai 350 juta dolar AS atau sekitar Rp 5,05 triliun (asumsi kurs Rp 14.433 per dolar AS).

AS bersama Selandia Baru mengusulkan sanksi tersebut usai memenangkan gugatan terkait batasan impor produk pertanian dan peternakan pada tahun 2017. Mereka menilai Indonesia gagal melaksanakan putusan dagang itu.

"Berdasarkan analisis awal dari data yang tersedia untuk produk tertentu, sanksi ini bernilai sekitar 350 juta dolar AS untuk tahun 2017," demikian pernyataan kantor Pemerintah AS di Washington, mengutup dari Reuters, Rabu (8/8/2018).

"Amerika Serikat akan memperbarui angka ini setiap tahun, karena ekonomi Indonesia terus berkembang," lanjut pernyataan tersebut.

AS dan Selandia Baru menggugat kebijakan Indonesia yang memberlakukan tarif impor terhadap produk makanan, tanaman, dan produk hewan, ke WTO. Produk itu termasuk apel, anggur, kentang, bawang, bunga, jus, buah kering, sapi, ayam, dan daging sapi.

AS menyatakan, Indonesia belum mematuhi putusan perselisihan dagang itu, sehingga Negara Paman Sam mencari sanksi tahunan sebagai kompensasi atas kerugian mereka.

Direktur Jenderal Perdagangan Kementerian Luar Negeri Oke Nurwan menjelaskan, Indonesia sedang mempelajari tuntutan dari AS. Menurutnya, Indonesia sudah mematuhi keputusan WTO.

"Kami telah merevisi aturan impor produk makanan tersebut. Kami akan pelajari kembali," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution akan mengirim tim untuk membahas polemik tersebut dengan Pemerintah AS. Tim Kementerian Perdagangan, menurut dia, sudah pernah membahasnya ketika bertandang ke AS.

"Tadinya (kami) di sana, dari 24 sampai 27 Juli, direspons bagus. Tahu-tahu, minggu lalu pimpinan WTO menerima surat dari perwakilan AS bahwa Indonesia tidak memenuhi seperti yang mereka harapkan," katanya.

Darmin menjelaskan, selama ini, banyak produk asal AS, termasuk komoditas dalam keputusan WTO, sudah masuk ke Indonesia. Misalnya, kedelai yang memang paling banyak berasal dari AS.

"Kita setiap hari makan tempe, tahu, itu kedelainya dari Amerika. Tapi untuk (produk) buah-buahan, mereka merasa dihalangi (ekspornyake Indonesia)," ujar Darmin.

